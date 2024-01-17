Враг в законе: Северная Корея разрывает все связи с Южной

КНДР собирается окончательно разорвать связи с Южной Кореей, включив в Конституцию ее статус как «неизменного главного врага». Ким Чен Ын также заявил о намерении закрепить задачу «полной оккупации» территории соседнего государства в случае наступления войны. В Сеуле в случае провокации со стороны Севера уже пообещали ответить в «несколько раз сильнее». Какие цели на самом деле преследуют Северная Корея и Южная — в материале «Известий».

Северная Корея законодательно отказывается от объединения с Южной

В Северной Корее намерены окончательно порвать связи с Южной, законодательно закрепив ее статус как отдельного независимого государства. Для этого на очередной сессии Верховного народного собрания КНДР лидер страны Ким Чен Ын призвал внести поправки в Конституцию. По его мнению, из нее следует исключить такие выражения, как «северная половина», «независимость» и «мирное объединение», а также обозначить Республику Корея как «неизменного главного врага». Уже предприняты и конкретные шаги в этом направлении: в правительстве распустили ключевые учреждения, которые занимались сотрудничеством и вопросом воссоединения с Югом.

Как заявил северокорейский глава, изменение необходимо, чтобы четко обозначить территориальный суверенитет. Ким Чен Ын также подчеркнул, что вторжение Юга даже на 0,001 мм будет считаться провокацией начала войны. В связи с этим политик также посчитал нужным закрепить задачу «полной оккупации» Южной Кореи и включения ее в состав КНДР в случае наступления войны. В Сеуле уже отреагировали на выступление Кима. Президент Юн Сок Ель заявил, что после провокации со стороны КНДР «мы накажем их в несколько раз сильнее».

— Формально существовала парадигма возможного объединения. Теперь же северяне признали реальность и частично отзеркалили политику Юга. Северокорейский план предполагал вариант конфедерации категории «одна страна — две системы», а южнокорейский даже с учетом солнечной политики Чжуна (политика «солнечного тепла» президента Ким Дэ Чжуна /1998–2003/, которая заключалась в примирении и объединении. — «Известия») предполагал единство путем поглощения Севера», — сказал «Известиям» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов.

Перелом в отношении Пхеньяна к Сеулу произошел 30 декабря. Тогда Ким Чен Ын объявил перед участниками пленума ЦК Трудовой партии Кореи, что отныне на территории полуострова с точки зрения Пхеньяна существует два государства. После этого он публично назвал Южную Корею «врагом», причем сделал это во время инспекции крупнейших военных заводов страны. Кроме того, в северокорейской печати и документах Республика Корея начала именоваться официально, то есть так, как свою страну называют южнокорейцы, — Хангук («страна Хан»).

Угрозы со стороны Южной Кореи КНДР связывает с действиями США, которые играют ключевую роль в дестабилизации ситуации на полуострове. Речь идет об усиливающемся военном сотрудничестве Вашингтона, Сеула и Токио, включая трехсторонние масштабные учения с привлечением американских авианосца и бомбардировщика, что только накаляет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Той же позиции придерживается и Россия. Во время встречи с главой МИД КНДР Цой Сон Хи 16 января в Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «политика США и их сателлитов по созданию угроз безопасности КНДР не способствует решению проблем в регионе». Россия призывает к отказу от любых шагов, которые ведут к эскалации вокруг Корейского полуострова, добавил Лавров. Глава внешнеполитического ведомства снова подчеркнул, что Москва выступает за налаживание диалога без каких-либо предварительных условий.

После переговоров Сергея Лаврова и Цой Сон Хи с министрами встретился президент России Владимир Путин, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Главы внешнеполитических ведомств проинформировали российского лидера о достигнутых договоренностях, добавил он.

Визит Цой Сон Хи в Россию состоялся после аналогичной поездки Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре 2023 году. Месяцем ранее прошла встреча лидеров России и КНДР — Владимира Путина и Ким Чен Ына. Кроме того, летом в северокорейскую столицу ездил и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В Вашингтоне, Сеуле и Токио уверены, что стороны налаживают военное сотрудничество, якобы включая поставки оружия. В Москве и Пхеньяне это отрицают.

Будет ли снова война на Корейском полуострове

КНДР рассматривает совместные учения США, Южной Кореи и Японии как репетицию будущего вторжения. Именно этим Пхеньян объясняет свои испытания оружия, в том числе тестовые запуски баллистических ракет, способные нести ядерный заряд. Хотя подобное Северной Корее запрещено Совбезом ООН, руководство страны продолжает двигаться в этом направлении. В частности, в сентябре 2023 года Северная Корея закрепила в Конституции политику наращивания ядерного потенциала для укрепления обороны страны на фоне долгосрочной конфронтации с США и их союзниками.

Годом ранее КНДР официально провозгласила себя ядерным государством, пообещав использовать соответствующее оружие как крайнюю меру. Это значит, что Пхеньян может нанести ядерный удар при атаке на стратегические объекты, нападении на главу государства и всю страну. Особое беспокойство ввиду расплывчатости формулировки на Западе вызывает пункт про превентивный удар: он возможен в том числе и при «неизбежной угрозе» такого нападения. На этом фоне Соединенные Штаты, Южная Корея и Япония настаивают на денуклеаризации Северной Кореи, заявляя при этом о готовности к диалогу без предварительных условий.

— Ни о каком ядерном разоружении Северной Кореи речи нет и быть не может. Она будет оставаться ядерной державой и работать над максимальным усилением ядерного потенциала. До недавнего времени он носил в основном оборонительный характер. Но сейчас появились основания предполагать, что северокорейское руководство хочет превратить этот потенциал в наступательный, однако на решение этой задачи уйдет немало времени, — отметил профессор университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Пхеньян неоднократно заявлял о работе над тактическим ядерным оружием, но ни одного его образца до сих пор испытано не было. Однако рано или поздно оно появится, считает эксперт. Но при этом, даже если у Северной Кореи будет ТЯО, совершенно необязательно, что сложится политическая ситуация, в которой война будет возможна с Южной.

— Последние заявления КНДР можно считать скорее частью давления на Южную Корею. На настоящий момент у Севера просто нет технических средств для того, чтобы нанести Югу достаточно серьезное поражение, так как Южная Корея обладает большим превосходством в обычном вооружении. Существующие же испытанные системы для ЯО, которые имеются у Северной Кореи, — это силы сдерживания, — сказал кореевед.

Несмотря на то что громкие заявления и действия со стороны Пхеньяна воспринимаются Западом как эскалация, окончательный разрыв, наоборот, может стать инструментом сдерживания.

— Такое принятие реальности, с одной стороны, убирает каналы прямого сотрудничества, а с другой, создает жесткую, но действенную модель взаимного сдерживания по аналогии с тем, как СССР и США сдерживали друг друга во время холодной войны. Гонка вооружений была, воинственных заявлений было много, но черту никто не перешел, — подытожил Константин Асмолов.

Несмотря на новый виток агрессивной риторики, прямой угрозы, по мнению экспертов, за нынешними заявлениями северокорейского руководства нет. Пхеньян, возможно, пытается возвести определенный психологический барьер между собственным населением и информацией о южнокорейском процветании, реализуя таким образом германский сценарий, при котором жители ГДР имели ограниченный доступ к данным о жизни в ФРГ.