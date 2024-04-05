Мерительная рубашка: США пытаются взять под контроль санкции против КНДР

США могут создать альтернативную группу экспертов по контролю за соблюдением санкций против КНДР, рассказал «Известиям» дипломатический источник. Хотя она не будет обладать авторитетом ООН, западные страны способны использовать такие структуры для обвинений России в нарушении ограничений. Ранее РФ наложила вето на продление мандата экспертной группы Совбеза ООН, срок которого истекает в апреле. Впрочем, это не стоит считать путем к отмене ограничений против Пхеньяна, уточнили собеседники.

Кто будет контролировать соблюдение санкций против КНДР

Группа экспертов по мониторингу исполнения санкций в отношении КНДР в связи с северокорейской ракетно-ядерной программой была создана в 2009 году под эгидой профильного комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение этих ограничений. В нее входят назначенные Совбезом независимые эксперты, специализирующиеся, в частности, на ядерной проблематике, контроле над вооружениями и политике нераспространения, таможенных и экспортных ограничениях. Они анализируют нарушения и дают рекомендации по обеспечению соблюдения ограничений. На основе их докладов принимаются решения о международных санкциях.

Ранее Россия применила право вето в Совбезе ООН и заблокировала проект резолюции США по продлению мандата этой группы экспертов. 13 из 15 членов поддержали резолюцию, Китай воздержался. Теперь срок полномочий группы истечет в конце апреля 2024 года.

— Непродление мандата группы экспертов не означает отмену всех санкций в отношении Северной Кореи. Против этой страны по-прежнему действуют 10 «санкционных» резолюций, и вопрос их возможной отмены зависит не только от России и Китая, но и от остальных членов Совбеза ООН, включая постоянных — США, Британию и Францию. Еще до создания экспертной группы, в период 2006–2009 годов, комитет 1718 эффективно выполнял функции надзорного органа за выполнением резолюций. При этом в нем (в отличие от группы экспертов) у российского и китайского представителей есть право вето, — заявил «Известиям» дипломатический источник.

В Москве прокомментировали свою позицию, отметив, что речь идет исключительно о работе группы экспертов.

— Такая позиция больше соответствует нашим интересам. Потом там же речь идет о группе экспертов. Вопросы связаны с тем, что мы не согласны с теми модальностями, которые были оформлены в этом проекте, — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несмотря на то что остановка работы экспертной группы не затрагивает соблюдение санкций, Запад воспользуется возможностью усилить давление на Россию. Ряд стран давно обвиняет Москву в нарушении рестрикций против Пхеньяна, указывая на якобы военное сотрудничество между РФ и КНДР. В частности, США заявили, что глубоко разочарованы решением как РФ, так и КНР. Как утверждает руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, Россия заблокировала проект резолюции, якобы «выполняя часть сделки» с Пхеньяном о поставке вооружений для использования их на Украине. Решение российской стороны он назвал корыстной попыткой похоронить отчет комиссии о ее собственном сговоре с КНДР. Хотя Москва неоднократно опровергала закупки вооружения у Северной Кореи для использования в зоне СВО.

— Сейчас западные страны получили рычаг для того, чтобы безнаказанно, бесконтрольно обвинять Россию во всех грехах. И огромное количество необоснованных обвинений будут восприниматься как уже вещи доказанные. Так, например, в последнем докладе экспертов в марте нет ни слова о том, что бы ни утверждали западные СМИ, что КНДР поставляла оружие России. Говорится о том, что группа экспертов наблюдала движение контейнеров, но указано, что содержимое этих контейнеров она установить не может, так что такого подтверждения со стороны экспертов ООН нет, — сказал «Известиям» другой дипломатический источник.

По его словам, не исключено, что западные страны, представленные в Совбезе ООН, попытаются создать альтернативную структуру для контроля за соблюдением санкций. Например, США могут учредить исследовательский центр якобы международного характера, который будет делать такие же доклады. Хотя он и не будет обладать авторитетом ООН, Запад начнет широко использовать эти «документы» для обвинений, отметил собеседник.

Однако Штатам, вероятно, не удастся заручиться достаточной поддержкой для создания такой структуры из-за их репутации и нынешнего геополитического положения, отметил в беседе с «Известиями» профессор университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

В посольстве США в РФ не ответили на вопрос «Известий» о планах по созданию альтернативной структуры, но подчеркнули, что будут и дальше отслеживать нарушение санкций.

— Резолюции Совбеза ООН и все меры против незаконных программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет остаются в силе. Все государства-члены должны продолжать выполнять свои обязательства. Мы продолжим работать со всеми постоянными членами Совбеза и другими государствами, чтобы соответствующим образом отреагировать на незаконные действия КНДР и России, — сказали в ведомстве.

Как ограничения повлияли на Северную Корею

Результаты работы экспертной группы и раньше становились предметом серьезных разногласий в Совбезе ООН. Например, именно США первыми поставили под вопрос ее деятельность. Так, в сентябре 2018 года на тот момент постпред при ООН (и несостоявшийся участник нынешней американской президентской гонки) Никки Хейли заблокировала публикацию очередного доклада экспертной группы после внесения в него рекомендаций российской стороны, обвинив ее во вмешательстве. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ответил, что эксперты группы не работают в вакууме, а первоначальный доклад не отражал законных опасений России. Как подчеркнул дипломат, в деятельность группы вмешиваются именно США, несмотря на то что даже американские эксперты были согласны с отчетом. Представитель РФ также настаивал на том, что денуклеаризация КНДР должна начинаться с мер укрепления доверия и что ограничения не должны быть самоцелью.

Ту же позицию Москва транслирует и сейчас. Комментируя реакцию Запада на ветирование работы экспертной группы, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия серьезно подходит к санкциям Совбеза ООН, которые служат поддержанию мира и стабильности.

— Не можем спокойно смотреть, когда эти чрезвычайные меры превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств. В контексте ситуации вокруг Корейского полуострова именно это и произошло. Отчетливо видно, что бесконечные санкции совершенно бесполезны для достижения обозначенных целей, но приводят к финансово-экономической блокаде целого государства со всеми вытекающими последствиями для населения, — считает она.

При этом Северная Корея ощутила на себе разрушительное действие санкций, по сути, только после 2018 года, когда они начали затрагивать экономические секторы, а не только ВПК.

— Напрямую на населении это не очень сказалось: уровень жизни и так был низким. Но санкции практически запретили любые виды торговли с КНДР. Особенный ущерб связан с тем, что экономическая модель, на которую сделало ставку северокорейское руководство в 2011 году, предусматривала развитие экспортоориентированной экономики, то есть страна будет ввозить в больших количествах сырье, используя крайне низкие зарплаты у себя и высокое качество труда, перерабатывать это сырье в готовые изделия и отправлять их за границу. Эта модель на первых порах работала и привела к резкому улучшению ситуации в республике и повышению уровня жизни. Но после введения санкций работать по этой модели дальше стало невозможно, — сказал «Известиям» профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков.

Значительно ухудшила положение и пандемия COVID-19. Логистика стала еще сложнее из-за того, что КНДР практически изолировалась от всего мира, чтобы не допустить проникновение коронавируса.

Прекращение работы экспертной группы сильно повлияет на соблюдение санкций, уверен Андрей Ланьков. Однако, по его мнению, России это не даст каких-либо заметных преимуществ в долгосрочной перспективе. Потенциально выгодные для КНДР экспортные направления, вроде угля, морепродуктов и текстиля, не представляют глобальный интерес для РФ.