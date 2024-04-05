Синоптики пообещали москвичам преимущественно сухую погоду 5 апреля

Переменная облачность, преимущественно без осадков и до +8 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в пятницу, 5 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +6 до +8 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –2.

В Московской области днем прогнозируют от +3 до +8 градусов, ночью похолодает до –5.

Ожидается восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Ранее, 1 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе жителей Москвы ждет очень контрастная погода — от аномальных для этого времени +22 градусов в начале до –4 в конце. Он отметил, что с 4 апреля прогнозируется заметное понижение температуры, а в ночь на пятницу, 5 апреля, в столице ожидается похолодание до –2…–4.

4 апреля портал «Метеовести» сообщил, что на следующей неделе воздух в Москве может прогреться до +20 градусов. Кроме того, есть вероятность, что апрельская температура «поставит под сомнение суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который для 10 апреля составляет +21,1 градуса», добавили там.