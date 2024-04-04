Воздух в Москве может прогреться до +20 градусов на следующей неделе. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщает портал «Метеовести».

«Порадует высокими температурами и начало новой недели: в понедельник уже +15… +20 градусов, а во вторник (9 апреля. — Ред.), несмотря на небольшие дожди, столбики термометров слегка превысят 20-градусную отметку», — прогнозируют синоптики.

Кроме того, есть вероятность, что апрельская температура «поставит под сомнение суточный рекорд максимальной температуры воздуха, который для 10 апреля составляет +21,1 градуса, и установлен в 2008 году».

1 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе жителей Москвы ждет очень контрастная погода — от аномальных для этого времени +22 градусов в начале до –4 в конце. Он отметил, что с 4 апреля прогнозируется заметное понижение температуры, а в ночь на пятницу, 5 апреля, в столице ожидается похолодание до –2… –4.