В МВФ назвали неопределенными перспективы украинской экономики

Из-за продолжающегося конфликта и задержек внешнего финансирования перспективы украинской экономики остаются неопределенными, заявила 4 апреля директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

«Прогноз остается предметом исключительной неопределенности», — приводит «РИА Новости» слова Козак.

Она уточнила, что риски, связанные с продолжающимися военными действиями и задержками внешнего финансирования, остаются «исключительно высокими».

МВФ, по словам Козак, продолжит взаимодействие с украинскими властями для поддержания макроэкономической и финансовой стабильности республики, а также реализации реформ.

27 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит $1,5 млрд от Великобритании и Японии по программе Всемирного банка. До этого, 20 марта, Шмыгаль сообщил, что Украина получит $1,5 млрд от Канады на закрытие дефицита в бюджете страны, деньги пойдут, в частности, на социальные программы помощи украинцам.

4 марта сообщалось, что государственный долг Украины за последние девять лет вырос в четыре раза — до $5,5 тыс. на душу населения.

До этого, 24 февраля, политолог Александр Асафов сказал, что Украина не обладает достаточными финансами, чтобы вернуть Западу долг за предоставленное вооружение. По его мнению, единственным вариантом может стать процедура списания долгов, которая существует в мировой экономике.

Ранее, 1 января, президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов.