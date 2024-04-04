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Во Франции намерены построить площадку по переработке и обогащению урана

La tribune: у Франции нет другого выбора, кроме как перерабатывать уран в России
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Фото: Global Look Press/ZB/Jan Woitas
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Франция изучает возможность постройки комплекса по переработке и обогащению урана, поскольку сейчас она зависит в этом вопросе от России. Об этом 4 апреля сообщила газета La Tribune.

«Под эгидой Совета по ядерной политике серьезно изучается возможность реализации промышленного проекта по переработке урана во Франции», — приводят журналисты заявление министерства промышленности и энергетики Франции.

Как уточнили в издании, в 2018 году государственная электроэнергетическая компания Франции EDF заключила контракт на €600 млн с «дочкой» Росатома — компанией TENEX. Отмечается, что в недавнее время экологическая компания Greenpeace осудила Францию за продолжение сотрудничества с РФ. Однако в EDF ответили, что взаимодействуют с компанией «строго соблюдая все международные санкции». При этом российский атомный сектор не находится под западными санкциями, что делает промышленное сотрудничество с Россией законным для французской EDF.

Компания EDF также сообщила об обсуждении «с несколькими партнерами возможность строительства завода по переработке урана в Западной Европе к 2030 году», отметили в газете.

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Ранее, 28 февраля, в Госдепе США заявили, что страна остро зависит от урана из РФ как топлива для ядерных реакторов. Отмечалось, что Россия доминирует на мировом рынке ядерного топлива, и на настоящий момент не известно, сможет ли Запад уменьшить свою зависимость от Москвы в данном вопросе

Кроме этого, 19 февраля глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил об увеличении присутствия РФ на рынке обогащения урана. По его словам, снижение зависимости от ядерного сектора России будет стоить Европе миллиарды евро, в связи с чем говорить о возможных санкциях в этой сфере невозможно.

До этого, 8 декабря прошлого года, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал «Известиям», что у России есть очень высокие перспективы в сфере экспорта урана, так как она обеспечивает им почти половину всех реакторов в мире. По его мнению, мировой спрос на уран продолжит рост, так как переход на зеленую энергетику выгоднее осуществлять через увеличение количества АЭС для компенсации генерации мощностей на ТЭС, количество которых необходимо сокращать.

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