Аналитик рассказал о значительных перспективах России в сфере экспорта урана

США нарастили объемы закупки урана из России. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал «Известиям» 8 декабря, что у РФ есть очень высокие перспективы в сфере поставок урана, потому что она обеспечивает им почти половину всех реакторов в мире.

Как подсчитало агентство «РИА Новости», США в октябре в три раза увеличили закупки российского урана — до 43,25 т.

«У России есть очень высокие перспективы в сфере экспорта урана, так как она обеспечивает им почти половину всех реакторов в мире и примерно 25% потребностей урана США, спрос на уран в ближайшие годы продолжит расти, а по качеству и экономичности российскому урану в мире равных нет», — отметил Чернов.

По его словам, мировой спрос на уран продолжит рост, так как переход на зеленую энергетику выгоднее осуществлять через увеличение количества АЭС для компенсации генерации мощностей на ТЭС, количество которых необходимо сокращать.

«При этом «Росатом» строит АЭС на юге Турции и в Египте, которые после ввода в эксплуатацию тоже начнут экспортировать российский обогащенный уран для работы, что также повысит на него спрос и, скорее всего, его стоимость», — сказал эксперт.

Аналитик обратил внимание на то, что обогащенный уран из России покупают практические все ведущие страны мира и контракты об их поставках до 2026 года подписаны с США, странами Азии, Африки и Европы.

«В частности, РФ производит топливо для атомных энергоблоков, построенных еще при СССР, которые установлены Болгарии, Финляндии, Словакии, Венгрии, Чехии, и Румынии. Турция и Египет в перспективе тоже увеличат спрос на российский уран, когда будет завершено строительство АЭС «Росатомом» в их странах», — заключил Чернов.

Ранее, 1 декабря, Reuters, ссылаясь на Агентство по снабжению Евратома, сообщило, что Евросоюз (ЕС) увеличил импорт из России ядерного топлива и услуг для реакторов российской разработки. Агентство уточнило, что на такой импорт не распространяются санкции. При этом его общий объем поставок из РФ в 2022 году оставался стабильным, несмотря на растущий спрос на ядерную энергетику в Европе.