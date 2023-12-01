Reuters сообщило об увеличении импорта российского ядерного топлива Евросоюзом

Евросоюз (ЕС) снова увеличил импорт из России ядерного топлива и услуг для реакторов российской разработки. Об этом 1 декабря сообщило Reuters со ссылкой на Агентство по снабжению Евратома (ESA).

Уточняется, что на такой импорт не распространяются санкции ЕС. При этом его общий объем из России в прошлом году оставался стабильным, несмотря на растущий спрос на ядерную энергетику в Европе.

Исполняющий обязанности главы ESA Стефано Чиккарелло в интервью Reuters заявил, что пять европейских государств, эксплуатирующих водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), в этом году превысят уровень импорта 2021 года. По его мнению, эта тенденция подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Евросоюз в достижении самодостаточности в вопросе топлива для таких реакторов.

«Импорт стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР российского производства, вырос в 2022 году по сравнению с 2021-м, и, вероятно, он вырастет в 2023-м по сравнению с годом, предшествовавшим российскому вторжению», — сказал он.

Так, в 2022 году Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия купили у России на 30% больше услуг по конверсии и на 22% больше услуг по обогащению урана.

Ранее, в ноябре, глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и целям в области климата. По словам Хафф, обеспокоенность вызывает то, что приблизительно 20% используемого в американских ядерных реакторах топлива поставляется по контрактам на обогащение урана с российскими поставщиками.

В конце августа Bloomberg сообщало о безуспешных попытках США и Европы отказаться от урана из РФ, поскольку около половины его мировых поставок идет из России. Аналитики агентства тогда же отметили, что «Росатом» по-прежнему является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана, обеспечивая энергией почти четверть из 92 ядерных реакторов Америки и десятки других электростанций по всей Европе и Азии.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты в первом полугодии 2023 года закупили у России 416 т урана, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Россия, в свою очередь, за первое полугодие 2023 года заработала на продажах урана Соединенным Штатам $696,5 млн, что является максимальным значением с 2002 года.