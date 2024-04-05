Лицевая страна: россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии в 2024-м

Пилот по обслуживанию в отделениях МФЦ по биометрии без паспорта запустят до конца года , сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Протестировать нововведение планируют в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях, а затем функционал могут распространить и на другие регионы . Предполагается, что обслуживание без паспорта будет быстрее, проще и безопаснее. Системы аутентификации должны работать без сбоев и максимально точно, чтобы ими не могли воспользоваться злоумышленники, предупредили эксперты. Готово ли общество к получению госуслуг по биометрии — в материале «Известий» .

Когда в МФЦ смогут обслужить без паспорта

До конца 2024 года жители трех российских регионов — Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей — смогут получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта . Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По его поручению субъекты совместно с Минэком, Минцифры и Центром биометрических технологий (ЦБТ — оператор государственной единой биометрической системы) подготовили дорожные карты с планом развития проекта в каждом из регионов. Документы направлены в аппарат правительства.

По результатам пилота планируется принять решение о масштабировании проекта на другие регионы, заявили в ЦБТ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Подтверждение личности по биометрии направлено на то, чтобы упростить получение государственных услуг , сообщили «Известиям» в Минцифры.

— Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему . Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги, — уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко.

Минэкономразвития положительно оценивает применение биометрии в разных отраслях и прорабатывает ее использование в МФЦ, сказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что работа в этом направлении продолжается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Сервис находится в стадии активной разработки , отметили в управлении социальной политики Липецкой области. Дорожная карта проекта включает в себя множество моментов, требующих особого внимания и ответственного подхода. В частности, для запуска обслуживания по биометрии сейчас обновляется нормативно-правовая база в области информационной безопасности .

В каждом из пилотных регионов выберут отделения МФЦ, где пройдет тестирование сервиса, уточнили в пресс-службе ЦБТ. Также будет определено количество окон, в которых клиентов смогут обслуживать в новом формате.

Проект охватит все структурные подразделения МФЦ Липецкой области , уточнили в управлении социальной политики региона. В Челябинской области обслуживание по биометрии будет доступно во флагманском офисе МФЦ по адресу: ул. Труда, 164 , добавил заместитель губернатора субъекта РФ Александр Козлов. «Известия» также направили запрос в администрацию Ленинградской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Доступ к новому формату обслуживания получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в ЕБС, объяснили в ЦБТ. Сделать это можно очно более чем в 12 тыс. банковских отделений по всей стране.

Справка «Известий» ЕБС — государственное хранилище биометрических данных. Регистрация в системе добровольная. Через ЕБС можно, например, дистанционно открыть банковский счет или вклад, оформить карту болельщика и электронную сим-карту. С 1 января 2024 года в личном кабинете на портале госуслуг можно узнать, когда и где регистрировались слепки лица и голоса, отозвать согласия на обработку данных у отдельных организаций или просто удалить хранящуюся в ЕБС информацию.

Власти не раскрывают, какое точное количество данных хранится в ЕБС. Там содержатся десятки миллионов образцов лица и голоса россиян , говорил в декабре в интервью «Известиям» гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий. При этом, по его словам, каждый день в базе самостоятельно регистрируется несколько тысяч граждан .

Безопасно ли использовать биометрию в МФЦ

Сейчас практически любая услуга в МФЦ требует предоставления паспорта для удостоверения личности гражданина . При этом использование биометрических технологий сократит время обслуживания и предоставления услуг, подчеркнул продакт-менеджер по видеорешениям компании Konica Minolta Business Solutions Russia Иван Котов. Если сейчас при подтверждении личности может потребоваться какое-то время на запись данных из паспорта, их внесение в документы, то биометрия ускорит этот процесс .

В пилотных регионах посетителям МФЦ для подтверждения личности будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на рабочем месте сотрудника , пояснили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. После идентификации у него сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Исчезнет риск, что за государственными услугами может обратиться человек с чужим паспортом, так как биометрия — это прежде всего безопасность персональных данных , — добавил Иван Котов.

В то же время системы аутентификации на основе биометрии должны быть достаточно точны, чтобы отвергать злоумышленников со схожими параметрами лица и голоса, добавил директор по информационным технологиям компании «Юникон» Владимир Здоровило. По его словам, технологии дипфейков (подделка изображения с помощью искусственного интеллекта) представляют угрозу для биометрических технологий , а справиться с ними могут только системы высокого качества. Впрочем, сейчас дипфейки используются лишь в интернете .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Помимо того, в работе с информационными системами всегда есть риск сбоев или ошибок при аутентификации , отметил член московского регионального отделения «Деловой России» Александр Хаминский. В этом случае он может быть особо значим для граждан, ведь биометрию предлагается использовать для получения услуг, которые повлекут юридические последствия.

Тем не менее во время пилота технологические решения апробируют, а их недостатки можно будет выявить и устранить , отметил замглавы управления цифровой трансформации РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Терелянский. Также на этом этапе проведут интеграцию информационных систем и наладят взаимодействие между МФЦ, порталом госуслуг и ЕБС , уточнил эксперт.