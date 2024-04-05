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Лицевая страна: россиян начнут обслуживать в МФЦ по биометрии в 2024-м

В каких регионах можно будет получить госуслуги без паспорта и зачем это гражданам и властям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Пилот по обслуживанию в отделениях МФЦ по биометрии без паспорта запустят до конца года, сообщили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Протестировать нововведение планируют в Челябинской, Липецкой и Ленинградской областях, а затем функционал могут распространить и на другие регионы. Предполагается, что обслуживание без паспорта будет быстрее, проще и безопаснее. Системы аутентификации должны работать без сбоев и максимально точно, чтобы ими не могли воспользоваться злоумышленники, предупредили эксперты. Готово ли общество к получению госуслуг по биометрии — в материале «Известий».

Когда в МФЦ смогут обслужить без паспорта

До конца 2024 года жители трех российских регионов — Челябинской, Липецкой и Ленинградской областей — смогут получать государственные и муниципальные услуги в МФЦ по биометрии без предъявления паспорта. Об этом «Известиям» сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По его поручению субъекты совместно с Минэком, Минцифры и Центром биометрических технологий (ЦБТ — оператор государственной единой биометрической системы) подготовили дорожные карты с планом развития проекта в каждом из регионов. Документы направлены в аппарат правительства.

По результатам пилота планируется принять решение о масштабировании проекта на другие регионы, заявили в ЦБТ.

Сотрудник и посетители Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Подтверждение личности по биометрии направлено на то, чтобы упростить получение государственных услуг, сообщили «Известиям» в Минцифры.

Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги, — уточнили в аппарате Дмитрия Григоренко.

Минэкономразвития положительно оценивает применение биометрии в разных отраслях и прорабатывает ее использование в МФЦ, сказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что работа в этом направлении продолжается.

Сотрудник и посетитель Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Сервис находится в стадии активной разработки, отметили в управлении социальной политики Липецкой области. Дорожная карта проекта включает в себя множество моментов, требующих особого внимания и ответственного подхода. В частности, для запуска обслуживания по биометрии сейчас обновляется нормативно-правовая база в области информационной безопасности.

В каждом из пилотных регионов выберут отделения МФЦ, где пройдет тестирование сервиса, уточнили в пресс-службе ЦБТ. Также будет определено количество окон, в которых клиентов смогут обслуживать в новом формате.

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Проект охватит все структурные подразделения МФЦ Липецкой области, уточнили в управлении социальной политики региона. В Челябинской области обслуживание по биометрии будет доступно во флагманском офисе МФЦ по адресу: ул. Труда, 164, добавил заместитель губернатора субъекта РФ Александр Козлов. «Известия» также направили запрос в администрацию Ленинградской области.

Сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Доступ к новому формату обслуживания получат жители пилотных регионов, которые зарегистрировали подтвержденную биометрию в ЕБС, объяснили в ЦБТ. Сделать это можно очно более чем в 12 тыс. банковских отделений по всей стране.

Справка «Известий»

ЕБС — государственное хранилище биометрических данных. Регистрация в системе добровольная. Через ЕБС можно, например, дистанционно открыть банковский счет или вклад, оформить карту болельщика и электронную сим-карту. С 1 января 2024 года в личном кабинете на портале госуслуг можно узнать, когда и где регистрировались слепки лица и голоса, отозвать согласия на обработку данных у отдельных организаций или просто удалить хранящуюся в ЕБС информацию.

Власти не раскрывают, какое точное количество данных хранится в ЕБС. Там содержатся десятки миллионов образцов лица и голоса россиян, говорил в декабре в интервью «Известиям» гендиректор ЦБТ Владислав Поволоцкий. При этом, по его словам, каждый день в базе самостоятельно регистрируется несколько тысяч граждан.

Безопасно ли использовать биометрию в МФЦ

Сейчас практически любая услуга в МФЦ требует предоставления паспорта для удостоверения личности гражданина. При этом использование биометрических технологий сократит время обслуживания и предоставления услуг, подчеркнул продакт-менеджер по видеорешениям компании Konica Minolta Business Solutions Russia Иван Котов. Если сейчас при подтверждении личности может потребоваться какое-то время на запись данных из паспорта, их внесение в документы, то биометрия ускорит этот процесс.

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В пилотных регионах посетителям МФЦ для подтверждения личности будет достаточно посмотреть в камеру, установленную на рабочем месте сотрудника, пояснили «Известиям» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. После идентификации у него сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги.

Паспорта гражданина РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Исчезнет риск, что за государственными услугами может обратиться человек с чужим паспортом, так как биометрия — это прежде всего безопасность персональных данных, — добавил Иван Котов.

В то же время системы аутентификации на основе биометрии должны быть достаточно точны, чтобы отвергать злоумышленников со схожими параметрами лица и голоса, добавил директор по информационным технологиям компании «Юникон» Владимир Здоровило. По его словам, технологии дипфейков (подделка изображения с помощью искусственного интеллекта) представляют угрозу для биометрических технологий, а справиться с ними могут только системы высокого качества. Впрочем, сейчас дипфейки используются лишь в интернете.

Сотрудник Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Помимо того, в работе с информационными системами всегда есть риск сбоев или ошибок при аутентификации, отметил член московского регионального отделения «Деловой России» Александр Хаминский. В этом случае он может быть особо значим для граждан, ведь биометрию предлагается использовать для получения услуг, которые повлекут юридические последствия.

Тем не менее во время пилота технологические решения апробируют, а их недостатки можно будет выявить и устранить, отметил замглавы управления цифровой трансформации РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Терелянский. Также на этом этапе проведут интеграцию информационных систем и наладят взаимодействие между МФЦ, порталом госуслуг и ЕБС, уточнил эксперт.

В целом общество готово к развитию биометрии — эти технологии уже активно используются в жизни россиян, уточнил Иван Котов. Уже сейчас в московское метро проходят по взгляду, заплатить «улыбкой» можно во многих магазинах, тренд затрагивает и банковскую отрасль. Законодательное регулирование сферы будет способствовать ее развитию.

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