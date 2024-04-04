В Кремле прокомментировали возможный выход Британии из ЕСПЧ

Если участие в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) начинает вредить национальным интересам, то каждая страна делает выбор в пользу себя. Об этом 4 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможный выход Великобритании из состава органа.

«Здесь каждый случай уникален. Естественно, если это участие начинает вредить национальным интересам, страны делают выводы и принимают решения, выбор в пользу себя», — отметил Песков на брифинге.

Он добавил, что никто не будет вредить себе, особенно в угоду довольно сомнительным в плане эффективности международным организациям.

Ранее в этот день премьер Британии Риши Сунак заявил, что страна может выйти из организации для получения большей свободы в принятии решений о судьбе нелегальных мигрантов. Подобный вариант может быть принят из-за сохраняющегося притока нелегалов, которые добираются до Британии, пересекая Ла-Манш на надувных лодках.

24 декабря 2023 года агентство Bloomberg написало, что близкое к рекордному число долгосрочных мигрантов прибыло в Великобританию в 2023 году. Это стало проблемой для Сунака, обещавшего сократить количество мигрантов.

До этого, 27 августа того же года, газета The Times сообщила, что в Великобритании думали о том, чтобы выдавать нелегальным мигрантам браслеты слежения и тем экономить деньги на их содержание. Британские власти высказали предложение снабжать нелегального мигранта GPS-браслетом, чтобы иметь возможность всегда знать о его местонахождении, при этом не выделяя ему место проживания на период рассмотрения прошения на убежище.