Bloomberg сообщило о прибытии в Британию близкого к рекордному числа мигрантов

Близкое к рекордному число долгосрочных мигрантов прибыло в Великобританию в текущем году, что стало проблемой для премьер-министра страны Риши Сунака, обещавшего сократить количество мигрантов. Об этом написало агентство Bloomberg в пятницу, 24 ноября.

«По данным управления национальной статистики, в Великобританию переехало на 672 тыс. человек больше, чем выехало. Цифры будут непростыми для Сунака в преддверии всеобщих выборов, ожидаемых в следующем году», — отмечает агентство.

Указывается, что Консервативная партия во главе с Сунаком ранее неоднократно обещала принять жесткие меры в отношении числа иностранных граждан, приезжающих в Великобританию, однако пока этого не удается сделать из-за нехватки в стране собственной рабочей силы.

«Поскольку Сунак сталкивается с перспективой стагнации экономики и устойчивой инфляцией, отчасти вызванной нехваткой на рынке труда, которая привела к росту заработной платы, необходимость нанимать персонал из-за границы в областях, где Британии не хватает отечественных специалистов, становится всё более серьезной», — говорится в материале.

Великобритания — не единственная европейская страна, столкнувшаяся с проблемами из-за наплыва мигрантов. В октябре Bloomberg отмечало, что в Евросоюзе (ЕС) сильно взволнованы большим количеством мигрантов, приехавших в блок. Тем не менее, как передавало агентство, европейские политики стараются обходить тему миграции стороной, поскольку этот вопрос может разрушить карьеру государственных деятелей.

В Европе в настоящее обсуждается принятие миграционного соглашения, основанного на концепции «обязательной солидарности». Согласно ей, страна может либо принять определенное число мигрантов, либо оплатить их прием другими государствами Евросоюза. Однако данное соглашение вызывает недовольство многих стран.

Так, польское руководство 6 октября заявило, что Польша заблокировала принятие решения о расселении нелегальных мигрантов по Европе. Варшава предложила Евросоюзу усилить границы и прекратить социальную поддержку нелегалов, подчеркнув, что в стране нет социальной помощи для мигрантов.

Недовольство соглашением выразила и Ирландия. Ее премьер-министр Лео Варадкар в том же месяце отмечал, что новое соглашение ЕС может привести к тому, что Ирландия начнет платить деньги другим странам союза, вместо того чтобы добровольно принимать дополнительных мигрантов.