Сунак допустил выход Великобритании из ЕКЧП из-за нелегальной миграции

Великобритания может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) для получения большей свободы в принятии решений о судьбе нелегальных мигрантов. От этом 3 апреля заявил премьер-министр королевства Риши Сунак.

«Я уверен, что обеспечивать безопасность границ и контролировать нелегальную миграцию важнее, чем сохранять членство в каком-либо иностранном суде, поскольку это имеет основополагающее значение для нашего суверенитета», — сказал он в интервью газете The Sun.

Подобное решение может быть принято из-за сохраняющегося притока нелегальных мигрантов, которые добираются до Британии, пересекая Ла-Манш на надувных лодках.

Ранее за выход из ЕКЧП также выступала прежняя глава британского МВД Суэлла Браверман.

Ранее, 24 декабря 2023 года, агентство Bloomberg написало, что близкое к рекордному число долгосрочных мигрантов прибыло в Великобританию в 2023 году. Это стало проблемой для премьер-министра страны Риши Сунака, обещавшего сократить количество мигрантов.

27 августа газета The Times сообщила, что в Великобритании думали о том, чтобы выдавать нелегальным мигрантам браслеты слежения и тем экономить деньги на их содержание. Британские власти высказали предложение снабжать нелегального мигранта GPS-браслетом, чтобы иметь возможность всегда знать о его местонахождении, при этом не выделяя ему место проживания на период рассмотрения прошения на убежище.

До этого, 6 августа, в королевстве решили увеличить штрафы для работодателей, нанимающих на работу нелегалов. Объем взысканий увеличили в три раза, до £60 тыс. ($76,4 тыс.).