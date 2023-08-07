Реклама
Прямой эфир
Мир
На Западе заявили о скором окончании контрнаступления ВСУ
Мир
Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP от Франции
Мир
Более 50% жителей США сочли планы Трампа оспорить итоги выборов незаконными
Спорт
На Украине призвали отправить в отставку дисквалифицировавшего Харлан судью
Общество
Генпрокуратура выявила нарушения в выдаче лекарств и медизделий в 20 регионах
Мир
Адвокат Трампа обвинил власти США в атаке на свободу слова и прессы
Мир
Жертвами авиаударов Израиля стали четверо сирийских военнослужащих
Мир
Forbes спрогнозировал поражение элитного спецназа ВСУ и прорыв фронта Россией
Мир
В Японии сообщили о планах начать сброс воды с «Фукусимы-1» в конце августа
Мир
Цукерберг предложил Маску провести бой 26 августа
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +33 градусов 7 августа
Мир
WSJ сообщила о недостаточной готовности ЭКОВАС к вводу войск в Нигер
Общество
Синоптик предупредил о дождях и грозах в Москве на следующей неделе

В Британии решили увеличить штраф работодателям за наем нелегалов

The Telegraph: Британия втрое поднимет штрафы для нанимающих на работу нелегалов
0
Фото: REUTERS/Anna Gordon
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Великобритании решили увеличить санкции за наем на работу нелегальных мигрантов. Об этом в воскресенье, 6 августа, рассказал замминистра внутренних дел по вопросам иммиграции Роберт Дженрик в статье для The Telegraph.

«Работодателям, неоднократно нарушавшим закон, будут назначать штраф в размере £60 тыс. ($76,4 тыс. — ​Ред.) за каждого работника», — отметил он.

Таким образом, объем взысканий увеличивается в три раза.

Более крупные штрафы будут получать также арендодатели, сотрудничающие с недобросовестными компаниями — £10 тыс. ($12,7 тыс. — ​Ред.) за резидента вместо £1 тыс., если речь идет о первом нарушении.

По словам Дженрика, это крупнейшее переосмысление системы наказаний в данной сфере законодательства за почти 10 лет. Новые правила вступят в силу с начала 2024 года.

Условное освобождение: как ЕС намерен решать проблему мигрантов
И почему Восточная Европа снова не в восторге

Ранее, 23 мая, глава МВД Великобритании Суэлла Браверман рассказала о том, что с января следующего года иностранным студентам запретят привозить членов семей на территорию королевства. Кроме того, учащиеся не смогут получать рабочие визы до выпуска.

Еще в декабре 2022 года Браверман разработала план сокращения показателей иммиграции. Он предусматривает повышение пороговых значений по доходам для лиц, которые пытаются перевезти в страну родственников без британского гражданства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023