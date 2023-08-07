В Британии решили увеличить штраф работодателям за наем нелегалов

Власти Великобритании решили увеличить санкции за наем на работу нелегальных мигрантов. Об этом в воскресенье, 6 августа, рассказал замминистра внутренних дел по вопросам иммиграции Роберт Дженрик в статье для The Telegraph.

«Работодателям, неоднократно нарушавшим закон, будут назначать штраф в размере £60 тыс. ($76,4 тыс. — ​Ред.) за каждого работника», — отметил он.

Таким образом, объем взысканий увеличивается в три раза.

Более крупные штрафы будут получать также арендодатели, сотрудничающие с недобросовестными компаниями — £10 тыс. ($12,7 тыс. — ​Ред.) за резидента вместо £1 тыс., если речь идет о первом нарушении.

По словам Дженрика, это крупнейшее переосмысление системы наказаний в данной сфере законодательства за почти 10 лет. Новые правила вступят в силу с начала 2024 года.

Ранее, 23 мая, глава МВД Великобритании Суэлла Браверман рассказала о том, что с января следующего года иностранным студентам запретят привозить членов семей на территорию королевства. Кроме того, учащиеся не смогут получать рабочие визы до выпуска.

Еще в декабре 2022 года Браверман разработала план сокращения показателей иммиграции. Он предусматривает повышение пороговых значений по доходам для лиц, которые пытаются перевезти в страну родственников без британского гражданства.