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Власти Великобритании запретят иностранным студентам привозить членов семей

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Фото: Global Look Press/dpa/Jan Woitas
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Иностранным студентам в Великобритании запретят привозить с собой членов семей. Об этом 23 мая сообщила министр внутренних дел королевства Суэлла Браверман.

Ее ведомство вместе с министерством образования и казначейством подготовило ряд мер для ограничения миграции в Великобританию.

«Этот пакет включает в себя отмену права иностранных студентов привозить иждивенцев, если только они не проходят курсы последипломного образования, которые в настоящее время определены как исследовательские программы, а также лишение возможности для иностранцев получать рабочие визы вместо студенческих до завершения учебы», — приводит слова Браверман сайт британского парламента.

Планируется, что новые меры вступят в силу с января 2024 года. Браверман отметила, что с 2019 года количество виз, выданных членам семей студентов, увеличилось в восемь раз до 136 тыс. в 2022-м.

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Ранее в декабре 2022 года Браверман разработала план сокращения показателей иммиграции. Он предусматривает повышение пороговых значений по доходам для лиц, которые пытаются перевезти в страну родственников без британского гражданства.

14 декабря премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал сократить общую иммиграцию к следующим выборам, но настаивал на том, что его приоритетом является решение кризиса с маломерными судами, который привел к тому, что в 2022 году 45 тыс. мигрантов нелегально прибыли в Великобританию. Британский премьер также дал понять, что намерен сократить число иностранных студентов в стране.

В октябре Браверман также заявляла о намерении сократить общий показатель миграции до десятков тысяч. По ее словам, одной из мер сокращения количества мигрантов может стать сокращение числа приезжих студентов и людей, которые используют рабочие визы.

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