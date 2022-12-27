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The Times узнала о плане по ужесточению иммиграционных правил в Великобритании

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stuart Brock
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Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман разработала план сокращения показателей иммиграции. Согласно документу, с которым ознакомилась The Times, глава британского МВД предлагает повысить пороговые значения по доходам для лиц, которые пытаются перевезти в страну родственников без британского гражданства.

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План Браверман предлагает правительству повысить порог минимального дохода для британских граждан, подающих заявление на семейную визу для супруга или детей, и минимальную зарплату для компаний, нанимающих квалифицированных сотрудников, чтобы сократить их численность.

В настоящее время супружеская пара должна доказать, что ее доход составляет не менее £18,6, и представить доказательства того, что у нее достаточно денег, чтобы покрыть расходы на содержание детей, не имеющих британского гражданства.

Браверман также призывает увеличить пороговые значения минимальной заработной платы для работников, претендующих на рабочие места из списка профессий с дефицитом сотрудников. Это даст работодателям в определенных секторах больше гибкости при найме из-за рубежа, пишет издание, уточнив, что для многих отраслей пороговые значения не обновлялись с 2012 года.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал сократить общую иммиграцию к следующим выборам, но настаивал на том, что его приоритетом является решение кризиса с маломерными судами, который привел к тому, что в этом году 45 тыс. мигрантов нелегально прибыли в Великобританию. Британский премьер также дал понять, что намерен сократить число иностранных студентов в стране.

Это связано с тем, что чистая миграция достигла рекордного уровня в 504 тыс. человек за год до июня, чему способствовал рекордный показатель в 476 тыс. иностранных студентов, переехавших в Великобританию.

На Даунинг-стрит подтвердили, что правительство рассмотрит меры по сокращению числа иностранных студентов, несмотря на стратегию высшего образования от 2019 года, которая называла целью достичь 600 тыс. иностранных студентов к 2030 году и которая была достигнута на 10 лет раньше запланированного срока.

План Браверман усложнит иностранным студентам возможность брать с собой иждивенцев и повысит порог дохода для каждого дополнительного члена семьи. В настоящее время студенты, которые хотят взять с собой супруга, партнера или ребенка в Великобританию, должны зарабатывать не менее £680 в месяц на каждого иждивенца.

Университеты и депутаты парламента от всех партий раскритиковали эти планы, указав на исследования, согласно которым иностранные студенты приносят экономике страны £35 млрд в год. Браверман заявила комитету лордов на прошлой неделе, что было бы вернее сбалансировать их экономический вклад с тем давлением, которое они оказывают на государственные службы.

В октябре Браверман уже заявляла о намерении сократить общий показатель миграции до десятков тысяч. По ее словам, одной из мер сокращения количества мигрантов может стать сокращение числа приезжих студентов и людей, которые используют рабочие визы.

Браверман также заявляла, что миграционный кризис в стране вышел из-под контроля, и пообещала принять решительные меры. Министр указала, что одной из причин тому стал закон о современном рабстве, который приняла бывший премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Летом также стало известно, что в июне свыше 3 тыс. мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках. По данным телеканала Sky News, как минимум 12 700 человек смогли добраться до Великобритании на лодках в 2022 году. Тогда правительство Великобритании заявляло, что планирует маркировать с помощью электроники часть нелегальных мигрантов.

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