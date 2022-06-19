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В Великобритании предложили маркировать нелегальных мигрантов

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Фото: TASS/Zuma
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Правительство Великобритании планирует маркировать с помощью электроники часть нелегальных мигрантов, ищущих убежища в стране. Об этом 18 июня сообщила газета The Economic Times.

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Как рассказало издание, министерство внутренних дел Британии с помощью инициативы хочет получить данные о том, как часто люди, просящие об убежище, скрываются. Премьер-министр королевства Борис Джонсон поддержал данную инициативу, мотивируя это тем, что прибывшие в страну мигранты не должны «просто исчезать». Лондон также утверждает, что маркировка поможет в противодействии торговле людьми.

«[Великобритания] — очень, очень гостеприимная страна. И совершенно правильно. Я горжусь этим, но когда люди приезжают сюда нелегально, когда они нарушают закон, важно, чтобы мы проводили это различие. Это то, что мы делаем с нашей политикой в ​​отношении Руанды. Это то, что мы делаем, чтобы убедиться, что лица, ищущие убежища, не могут просто исчезнуть в остальной части страны», — сказал Джонсон.

Маркированному человеку устанавливается определенный комендантский час, за нарушение которого он может быть привлечен к ответственности или заключен. Отлеживается местоположение мигранта, что в соображениях британского правительства позволит отследить миграционные потоки. При этом дети и беременные женщины не маркируются.

При этом решение Лондона было раскритиковано британской оппозицией: так, лидер Лейбористской партии Кир Стармер обвинил Лондон в «погоне за заголовками» и охарактеризовал инициативу как драконовскую.

«Ужасно, что это правительство намерено обращаться с мужчинами, женщинами и детьми, бежавшими от войны, кровопролития и преследований, как с преступниками», — приводятся в материале слова исполнительного директора Совета по делам беженцев Британии Энвера Соломона.

Ранее, 14 июня, глава британского МИД Лиз Трасс отправила самолет с нелегальными мигрантами в Руанду 14 июня. По данным СМИ, на первом борту в Руанду отправятся семь человек, затраты на перелет составили 500 тыс. фунтов стерлингов.

Это решение было принято после заявления Джонсона от 13 апреля о том, что в рамках новой политики нелегальных мигрантов будут отправлять в Руанду, где они будут ждать проверки документов. Им будет предложено остаться жить в этой африканской стране.

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