В Британии захотели ужесточить свою миграционную политику

Власти Соединенного королевства намерены усилить борьбу с нелегальными иммигрантами. Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Британцы несколько раз голосовали за то, чтобы контролировать границы их страны. Не закрывать их, а контролировать. <...> Мы возвращаем себе контроль над нелегальной миграцией вследствие выхода из состава Евросоюза и представляем долгосрочный план получения убежища в стране», — говорится в опубликованных выдержках из выступления Джонсона.

Уточняется, что глава правительства намерен активизировать пресечение несанкционированного въезда через пролив Ла-Манш и за счет этого «разрушить бизнес-модель контрабандистов», занимающихся перевозками иммигрантов.

Кроме того, в рамках новой программы иностранцев, незаконно попавших в Великобританию, будут отправлять в Руанду, где они будут ждать проверки документов на получение убежища. При этом иммигрантам будет рекомендовано остаться жить в Руанде. Аналогичная система используется в Австралии, руководство которой размещает новоприбывших в специальных центрах в Папуа-Новой Гвинее.

31 марта президент РФ Владимир Путин предупредил о волне миграции из развивающихся стран в Европу на фоне продовольственного кризиса.

В конце ноября 2021 года Бельгия и Франция обсудили с Frontex дополнительные меры по контролю за нелегальной миграцией через Ла-Манш. Поводом стал инцидент, произошедший в проливе 24 ноября, когда при попытке добраться в Великобританию затонула лодка с мигрантами, в результате чего погиб 31 человек. Ситуация осложнила отношения Лондона с Парижем и спровоцировала дискуссии о том, кто виноват.

Президент Франции Эммануэль Макрон после трагедии в Ла-Манше призвал усилить контроль на границах ЕС. Он подчеркнул, что страна не позволит Ла-Маншу «превратиться в кладбище».

27 июля 2021 года Великобритания заявила о подготовке мер по ужесточению закона о нелегальной миграции. Власти сообщили, что перебросят к Ла-Маншу больше пограничников, а также обещали издать официальный запрет на пересечение пролив без соответствующего разрешения.

В 2021 году на лодках в Соединенное королевство приплыли тысячи мигрантов. Большинство из нелегалов не знают языка, но могут рассчитывать на пособие. По актуальному на тот момент закону, из бюджета Британии каждый беженец получает около £40 в неделю. Также мигрантов обеспечивают жильем, медициной и образованием, предоставляют бесплатную медицину и образование.

В 2020 году было зафиксировано более 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. По меньшей мере шесть человек погибли, как минимум трое пытавшихся пересечь пролив пропали без вести. Всего было осуществлено 868 спасательных операций. В 2019 году общее количество задержанных составило почти 2,3 тыс.