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При крушении лодки у берегов Франции погиб 31 мигрант

При крушении лодки у берегов Франции погиб 31 мигрант

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Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что в водах пролива Па-де-Кале у берегов страны перевернулась лодка с мигрантами, в результате 31 человек погиб.

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Отмечается, что всего в лодке было 33 мигранта. Двое выжили, за их жизнь сейчас борются врачи.

По данным телеканала BFM, среди погибших пять женщин, одна из которых была беременна, а также маленькая девочка.

Дарманен добавил, что французская полиция задержала четверых перевозчиков, которые могут быть ответственны за трагедию.

Президент Франции Эммануэль Макрон после трагедии в Ла-Манше призвал усилить контроль на границах ЕС. Он подчеркнул, что страна не позволит Ла-Маншу «превратиться в кладбище».

В свою очередь,ж премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал правительство Франции обратить еще большее внимание на борьбу с преступными группировками, нелегально переправляющими мигрантов в Соединенное Королевство.

«Я заявляю нашим коллегам по другую сторону пролива Ла-Манш, что для всех нас пришло время сделать шаг вперед, сотрудничать и сделать все возможное, чтобы разгромить группировки, которым сейчас буквально сходят с рук убийства», — прокомментировал Джонсон.

По словам премьера, трагедия показала, насколько опасен может быть морской маршрут из Франции в Великобританию, а также то, что осуществляемая французскими властями операция по борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш не дает необходимого эффекта.

5 августа всего за сутки Ла-Манш пересекли 482 мигранта. А еще 246 человек, которые пытались достичь территории Великобритании, перехватила французская сторона. Отмечалось, что многим потребовалась помощь медиков из-за переохлаждения.

В апреле французские морские службы перехватили несколько лодок со 159 нелегальными мигрантами на бортах, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию.

В 2020 году было зафиксировано более 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. По меньшей мере шесть человек погибли, как минимум трое пытавшихся пересечь пролив пропали без вести. Всего было осуществлено 868 спасательных операций. В 2019 году общее количество задержанных составило почти 2,3 тыс.

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