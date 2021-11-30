Проблема нелегальной миграции обострила отношения Лондона и Парижа

Бельгия и Франция обсуждают с агентством Евросоюза Frontex дополнительные меры по контролю за нелегальной миграцией через Ла-Манш. Об этом «Известиям» рассказали в организации во вторник, 30 ноября.

Отмечается, что поводом стал инцидент, произошедший в проливе 24 ноября, когда при попытке добраться в Великобританию затонула лодка с мигрантами, в результате чего погиб 31 человек. Ситуация осложнила и без того непростые отношения Лондона с Парижем и спровоцировала дискуссии о том, кто виноват. Обе стороны говорят о намерении вместе решать миграционную проблему, однако на деле им пока это не удается.

Как сообщили на Даунинг-стрит, к общему знаменателю британский премьер Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон все-таки пришли: они договорились «наращивать совместные усилия по предотвращению этих смертельных пересечений» канала и бороться с «бандами, которые ответственны» за нелегальную миграцию. Для этого Великобритания и Франция условились тесно работать с Бельгией и Нидерландами, которые находятся неподалеку от Ла-Манша.

По словам собеседника «Известий» в Вестминстере, ничего нового в нынешних спорах нет: «они коренятся глубоко в истории и, как это было раньше, со временем успокоятся».

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Канал конфронтации: о чем спорят Британия и Франция в Ла-Манше