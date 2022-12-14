План Сунака по ужесточению миграционной политики Великобритании раскритиковали в ООН

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) раскритиковало премьер-министра Великобритании Риши Сунака за оглашенный 13 декабря план по ужесточению миграционной политики в стране. Намерения Лондона фактически закроют страну для беженцев.

По ее словам, предложение главы британского правительства сначала задерживать, а затем либо возвращать беженцев в их родные страны, либо перевозить в третью страну, будет равносильно отказу в доступе к британской системе предоставления убежища.

«Такой подход закроет доступ к спасению в Великобритании для большинства. Это, вероятно, приведет к тому, что у беженцев не будет средств для утверждения статуса, повысит риск принудительного возвращения в небезопасные страны в нарушение Конвенции о статусе беженцев. Это также подорвет глобальную систему помощи беженцам в целом и нарушит их права на международном уровне», — заявила помощник Верховного комиссара УВКБ ООН по защите Джиллиан Триггс комментарии.

Принятие такой политики другими странами, уверена она, увеличило бы и без того непропорциональную ответственность государств с низким и средним уровнем дохода, которые принимают подавляющее большинство беженцев во всем мире.

При этом УВКБ ООН приветствует план по увеличению числа беженцев, переселяющихся в Великобританию. Но переселение не может заменить международное обязательство предоставлять защиту лицам, ищущим убежища напрямую, напомнили в ведомстве.

Ранее в этот день премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак заявил в Палате общин (нижней палате) британского парламента, что Великобритания ужесточит миграционные правила, чтобы снизить число незаконных мигрантов, которые попадают в страну, пересекая Ла-Манш на небольших надувных лодках.

«В начале следующего года мы введем новое законодательство, чтобы недвусмысленно разъяснить, что если вы въезжаете в Великобританию нелегально, вы не должны иметь возможности оставаться здесь. Вместо этого вы будете задержаны и быстро возвращены либо на родину, либо в безопасную страну, где будет рассмотрено ваше ходатайство о предоставлении убежища. И вы больше не сможете препятствовать депортации с помощью несвоевременных или ложных заявлений или апелляций», — заявил Сунак.

В своей речи премьер-министр отметил, что большинство прибывающих в Британию беженцев — выходцы «из принципиально безопасных стран». Он добавил, что за семь недель его пребывания на посту главы правительства была заключена заключили самая крупная сделка с Францией по контролю за маломерными судами и патрулированию пляжей. По его мнению, подобную политику стоит развивать и продолжать, чтобы на фундаментальном уровне реформировать миграционную политику и соответствующие законы.

В октябре министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что намерена сократить общий показатель миграции до десятков тысяч. По ее словам, одной из мер сокращения количества мигрантов может стать сокращение числа приезжих студентов и людей, которые используют рабочие визы.

Браверман также заявляла, что миграционный кризис в стране вышел из-под контроля, и пообещала принять решительные меры. Министр указала, что одной из причин тому стал закон о современном рабстве, который приняла бывший премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Летом также стало известно, что в июне свыше 3 тыс. мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках. По данным телеканала Sky News, как минимум 12 700 человек смогли добраться до Великобритании на лодках в 2022 году. Тогда правительство Великобритании заявляло, что планирует маркировать с помощью электроники часть нелегальных мигрантов.