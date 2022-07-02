Sky News рассказал о 3 тыс. прибывших в Великобританию мигрантах через Ла-Манш

В июне свыше 3 тыс. мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках. Об этом сообщил телеканал Sky News в пятницу, 1 июля.

Как уточняется в публикации, приведенная цифра стала самым высоким показателем прибывших с начала текущего года мигрантов за месяц. Сопоставляя ее с теми же данными 2021 года, авторы статьи говорят о двукратном увеличении миграционного потока, вне зависимости от реформ Лондона в данной сфере. Так, в 2021 году пролив пересекли свыше 28 тыс. человек, согласно данным телеканала.

«По меньшей мере 12 700 человек смогли добраться до Великобритании на лодках в 2022 году», — пишет телеканал со ссылкой на собственные подсчеты.

В среднем на борту лодки может находиться 33 человека, добавляет издание. Уточнятся, что это вдвое больше, чем за прошлый год.

В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти намерены бороться с нелегальной миграцией. Тогда же отмечалось, что глава правительства намерен разрушить бизнес контрабандистов. Причиной миграционного кризиса в прошлом году глава МВД Великобритании Прити Пател назвала то, что на границах у ЕС нет никакой защиты.

В ноябре 2021 года Бельгия и Франция обсудили с Frontex меры по контролю за нелегальной миграцией через Ла-Манш. Причиной стал инцидент, когда затонула лодка с мигрантами по пути в Великобританию, в итоге чего погиб 31 человек. Из-за произошедшего в отношениях Лондона и Парижа видели обострения.

В 2020 году было зафиксировано более 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. По меньшей мере шесть человек погибли, как минимум трое пытавшихся пересечь пролив пропали без вести. Всего было осуществлено 868 спасательных операций. В 2019 году общее количество задержанных составило почти 2,3 тыс.