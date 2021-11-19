Глава МВД Британии назвала причину миграционного кризиса в ЕС

Нынешний масштабный миграционной кризис спровоцирован политикой свободного передвижения между странами Евросоюза (ЕС). Об этом 19 ноября заявила глава МВД Великобритании Прити Пател.

«Давайте не будем забывать, что реальная причина незаконных миграционных потоков в том, что у ЕС нет никакой защиты на границах — открытые шенгенские границы», — цитирует ее газета The Guardian.

Министр, находящаяся на данный момент с визитом в США, отметила, что Шенгенское соглашение, по которому страны отказались от контроля своих национальных границ, привело к тому, что Франция оказалась переполненной мигрантами, стремящимися попасть в Великобританию.

«Люди прибывают из Сахеля, из Ливии непосредственно в Италию, Грецию… Теперь у Греции другая политика… но около 70% мигрантов прибывают с севера Франции… Они прибывают из Бельгии. Это происходит из-за открытых границ ЕС», — подчеркнула Пател.

В тот же день глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что 65 человек пострадали в результате применения спецсредств польскими силовиками против мигрантов на границе Польши и Белоруссии. Это двое граждан Белоруссии, один гражданин Российской Федерации, остальные — граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, добавил Гора.

Тогда же премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Ради этого польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, добавил политик.

Моравецкий 18 ноября выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Он подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия польской стороны.

Корреспондент «Известий» тогда же сообщил, что мигранты покидают лагерь на границе с Польшей и ожидают перехода в логистический центр. По его словам, некоторые из них всё же решили остаться. Основная масса тех, кто не захотел уходить, сконцентрировалась на участке, где 16 ноября была предпринята попытка штурма границы.

Многочисленная группа беженцев из стран Ближнего Востока, в том числе женщин и детей, 8 ноября направилась к границе Белоруссии с Польшей. Они разбили стихийный лагерь вблизи пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области. Польские силовики мигрантов на свою территорию не пропустили.

До этого, 1 апреля, французские морские службы перехватили несколько лодок со 159 нелегальными мигрантами на бортах, которые пытались пересечь пролив Ла-Манш, чтобы попасть в Великобританию. Отмечалось, что многим потребовалась помощь медиков из-за переохлаждения.

Тогда же сообщалось, что в прошлом году было зафиксировано более 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. По меньшей мере шесть человек погибли, как минимум трое пытавшихся пересечь пролив пропали без вести. Всего было осуществлено 868 спасательных операций. В 2019 году общее количество задержанных составило почти 2,3 тыс.

6 февраля 2020 года сообщалось, что британские пограничники задержали в проливе Ла-Манш свыше 40 мигрантов. Также в операции участвовали французские пограничники. Все задержанные были направлены в Дувр.

В ноябре 2019 года британские пограничные службы задержали в Ла-Манше лодку с 22 мигрантами на борту, они также были отправлены в Дувр.