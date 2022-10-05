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Глава МВД Великобритании заявила о сокращении иммиграции до десятков тысяч

Британский министр внутренних дел Браверман: мы должны остановить лодки, пересекающие Ла-Манш
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Edward Crawford
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Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что намерена сократить общий показатель миграции до десятков тысяч. Об этом она заявила на конференции Консервативной партии во вторник, 4 октября. Выступление министра доступно на сайте The Times.

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«Мы должны остановить лодки, пересекающие Ла-Манш. Это продолжается слишком долго. Но я должна быть прямой с вами, быстрых решений нет», — заявила Браверман.

По ее словам, одной из мер сокращения количества мигрантов может стать сокращение числа приезжих студентов и людей, которые используют рабочие визы.

«Я думаю, что мы должны определенно существенно сократить количество студентов, количество рабочих виз и, в частности, количество иждивенцев по этим видам виз», — отметила министр.

Суэлла Браверман сказала, что это было ее «конечное стремление» — достичь цели, поставленной бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном, которую не смогли достичь сменявшие друг друга консервативные правительства.

1 октября Браверман заявила, что миграционный кризис в стране вышел из-под контроля, и пообещала принять решительные меры. Министр указала, что одной из причин тому стал закон о современном рабстве, который приняла бывший премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

1 июля, сообщалось, что в июне свыше 3 тыс. мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках. По данным телеканала Sky News, как минимум 12 700 человек смогли добраться до Великобритании на лодках в 2022 году.

19 июня стало известно, что правительство Великобритании планирует маркировать с помощью электроники часть нелегальных мигрантов.

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