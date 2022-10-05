Глава МВД Великобритании заявила о сокращении иммиграции до десятков тысяч

Министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что намерена сократить общий показатель миграции до десятков тысяч. Об этом она заявила на конференции Консервативной партии во вторник, 4 октября. Выступление министра доступно на сайте The Times.

«Мы должны остановить лодки, пересекающие Ла-Манш. Это продолжается слишком долго. Но я должна быть прямой с вами, быстрых решений нет», — заявила Браверман.

По ее словам, одной из мер сокращения количества мигрантов может стать сокращение числа приезжих студентов и людей, которые используют рабочие визы.

«Я думаю, что мы должны определенно существенно сократить количество студентов, количество рабочих виз и, в частности, количество иждивенцев по этим видам виз», — отметила министр.

Суэлла Браверман сказала, что это было ее «конечное стремление» — достичь цели, поставленной бывшим премьер-министром Дэвидом Кэмероном, которую не смогли достичь сменявшие друг друга консервативные правительства.

1 октября Браверман заявила, что миграционный кризис в стране вышел из-под контроля, и пообещала принять решительные меры. Министр указала, что одной из причин тому стал закон о современном рабстве, который приняла бывший премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

1 июля, сообщалось, что в июне свыше 3 тыс. мигрантов прибыли в Великобританию через пролив Ла-Манш на лодках. По данным телеканала Sky News, как минимум 12 700 человек смогли добраться до Великобритании на лодках в 2022 году.

19 июня стало известно, что правительство Великобритании планирует маркировать с помощью электроники часть нелегальных мигрантов.