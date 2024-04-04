Политолог указал на желание США переложить бремя помощи Украине на ЕС

США хотят переложить бремя финансовой поддержки Украины на европейские государства. Такое мнение «Известиям» 4 апреля выразил политолог Иван Мезюхо, отметив вместе с тем, что в НАТО нет никакого единства по вопросу Украины.

Накануне, 3 апреля, газета Politico сообщила, что министры ряда стран — участниц НАТО «закатили глаза», когда узнали, что альянс планирует вложить для создания фонда для Украины $100 млрд.

«Безусловно, в НАТО нет единства по вопросу Украины. Созданием такого фонда, на мой взгляд, США пытаются переложить финансовое бремя расходов по Украине на бюджеты европейских государств. В принципе, это не ново. Видимо, демократы в лице [американского президента Джо] Байдена поступают так же, как и в свое время пытался поступить [экс-глава Белого дома] Дональд Трамп, когда заявлял о том, что НАТО должно платить больше в общую копилку», — считает Мезюхо.

По его мнению, страны Североатлантического альянса не собираются платить больше ни в общую копилку расходов военного блока, ни в общий «котел», предназначенный для киевского режима. Политолог отметил, что инициатива по созданию фонда может быть и не реализована. Однако это не значит, что Штаты не будут осуществлять дальнейшие попытки по обилечиванию стран Евросоюза на расходы по Украине, подчеркнул он.

Ранее, 2 апреля, стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите Североатлантического альянса в Брюсселе предложил создать фонд в $100 млрд для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет. На следующий день о таких планах высказался и глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. Тогда же, 3 апреля, Столтенберг заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Киеву обязательными, а не добровольными. Он подтвердил, что блок намерен играть важную роль в координации и планировании военной помощи Украине.

При этом газета The New York Times писала, что ряд стран НАТО поставил под сомнение инициативу о создании фонда для оплаты поставок оружия Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украине.