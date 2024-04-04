Минобороны сообщило об уничтожении дронов над Белгородской и Тульской областями

Попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации успешно пресечены в ночь на 4 апреля, сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областями», — сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Ранее, ночью 4 апреля, министерство по региональной безопасности сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Тульской областью.

15 марта российские средства противовоздушной обороны также ликвидировали над территорией Тульской области беспилотник.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.