В Тульской области сообщили об уничтожении двух БПЛА средствами ПВО
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тульской областью, о чем 4 апреля сообщило Министерство по региональной безопасности региона.
«4 апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
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