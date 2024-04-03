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Эксперт рассказал о перспективах приватизации в России

Тараповский: приватизация позволит дать новую жизнь «застойным предприятиям»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Приватизация позволит дать новую жизнь предприятиям, которые из-за неправильного менеджмента или других причин существуют в убыток, рассказал «Известиям» 3 апреля основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Ранее в этот день стало известно, что поступления в бюджет в I квартале 2024-го от продажи госимущества составили 2,2 млрд рублей, что почти вдвое больше заложенных на весь год 1,2 млрд рублей. Об этом сообщили «Известиям» в Росимуществе.

«Сейчас в России пик роста производства и развития именно производства внутри страны. Требуются новые площадки, и поэтому бизнес заинтересован в развитии. Кроме того, этому способствуют и условия, которые пытается создать государство. Таким образом, передача в частные руки активов заработала», — отметил Тараповский.

Он обратил внимание на то, что при приватизации следует тщательно проверять нового собственника и оценивать социальные риски, чтобы при переходе в частные руки сотрудники этих предприятий не оказались на улице из-за рационализаторского подхода.

«При этом если рассматривать частные случаи передачи компании, завода в частные «правильные» руки, то он зачастую начинает новый этап развития, что особенно актуально в реалиях действия санкций. Приватизация не решит всех проблем, но это первый шаг, чтобы дать новую жизнь «застойным предприятиям», которые из-за неправильного менеджмента или других причин существуют в убыток», — заключил эксперт.

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В декабре прошлого года сообщалось, что поступления в бюджет от приватизации достигли 28,9 млрд рублей в 2023-м. Как отмечали в Росимуществе, это в 16 раз больше плана на год — 1,8 млрд. В частности, были закрыты две крупные сделки: продажа порта Бронка в Санкт-Петербурге и акций «Кучуксульфата» в Алтайском крае.

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