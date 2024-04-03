Частное — целому: доходы от приватизации к апрелю вдвое превысили план на год

Доходы от приватизации в бюджет в I квартале 2024-го составили 2,2 млрд рублей, и это почти вдвое больше заложенных на весь год 1,2 млрд рублей , сообщили «Известиям» в Росимуществе. Впрочем, это по-прежнему немного на фоне запланированных на 2024-й доходов в казну в 35 трлн . Поступления по этой статье будут расти: они станут хорошей альтернативой повышению нагрузки на бизнес, а инвесторы могут заинтересоваться приобретением госимущества на фоне ограничений по вложениям в иностранные активы, полагают эксперты. Какие компании могут подпасть под приватизацию — в материале «Известий» .

Приватизация какого имущества может принести большие доходы в бюджет

В федеральном бюджете на 2024 – 2026 годы запланированы поступления от продажи госимущества в 1,2 млрд рублей ежегодно. При этом только в I квартале 2024-го фактические доходы от приватизации превысили прогноз на 83% и составили 2,2 млрд , сообщили «Известиям» в пресс-службе Росимущества. Впрочем, там не раскрыли, что именно было продано.

Согласно прогнозному плану по приватизации на три года («Известия» его изучили), предусматривается реализация более 28,8 тыс. объектов имущества госказны, включая акционерные организации, общества с ограниченной ответственностью, предприятия, нежилые помещения, земельные участки, транспорт и оборудование.

— Вероятно, в I квартале были проданы принадлежащие государству контрольные пакеты всего нескольких крупных компаний, которые пока непубличные . Информация о том, какие предприятия были приватизированы, не раскрывается, — отметила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Минфине на вопрос «Известий» о причинах роста поступлений посоветовали обратиться в Росимущество. В федеральном агентстве сказали, что предпринимаются все необходимые меры для достижения целей, поставленных министерством, а также для максимизации доходов от продажи госимущества .

В марте глава Минфина Антон Силуанов предложил скорректировать план по приватизации — сразу до 100 млрд в 2024 году.

Изначально установленный прогноз доходов от продажи госимущества в размере чуть более 1 млрд рублей в год — мизерный , подчеркнул вице-президент аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Ильгиз Баймуратов. Для сравнения, в бюджет в этом году заложены доходы на уровне 35 трлн рублей, а дефицит предусмотрен в 1,6 трлн .

Ильгиз Баймуратов добавил: поскольку прогноз по приватизации был скорее символичен, то даже одна сделка в I квартале могла его с лихвой перекрыть. Впрочем, эксперт уверен, что в этом году будут гораздо более крупные продажи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Превышение плана в I квартале 2024-го может быть связано с интересом инвесторов, поскольку сейчас нет возможности вкладываться в западные компании из-за санкций , считает доцент экономического факультета РУДН Наталия Шувалова. Кроме того, приобрести выставленные на приватизацию компании или долю в них могут не только российские предприниматели, но и представители бизнеса дружественных стран, добавила она.

Какие компании могут приватизировать в 2024 году

Активная работа по приватизации началась еще в прошлом году — тогда поступления в бюджет по этой статье превысили план в 16 раз (29 млрд вместо 1,8 млрд), писали в декабре «Известия». Это было связано с продажей на аукционах всего двух крупных предприятий, чьи акции не представлены на бирже, напомнила Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

В частности, речь идет о продаже в Санкт-Петербурге компании «Феникс», управляющей портом Бронка, а также о реализации акций предприятия «Кучуксульфат» в Алтайском крае — каждая была оценена более чем в 10 млрд.

Под приватизацию в этом году могут попасть Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «РусГидро», Новороссийский морской торговый флот, «Совкомфлот», перечислила Наталия Шувалова. При этом кандидаты на частичную продажу — «Алроса», «Аэрофлот», «Почта России», добавила она.

Фото: РИА Новости/пресс-служба ОАК/Нина Падалко

Эксперт напомнила, что сделка по «Росспиртпрому» по-прежнему актуальна , сумма лота — 10,5 млрд. Также планируется прекращение участия государства в уставном капитале Махачкалинского морского торгового порта (сумма сделки — 1,3 млрд).

Ранее Минфин внес в правительство перечень из 30 крупных компаний для возможной приватизации , сообщил Антон Силуанов в декабре в эфире телеканала «Россия-24». Он уточнил: речь о предприятиях, где доля государства более 50%, — в них предлагается сократить долю госучастия, не теряя контрольного пакета.

Зачем приватизация нужна государству

Сейчас процесс приватизации упрощается в связи утверждением единых правил — они прописаны в постановлении правительства от 24 февраля 2024-го об отчуждении федерального имущества для привлечения инвестиций, модернизации и технологического развития экономики, отметила Наталия Шувалова.

Потребность в таких изменениях объясняется появлением новых активов у государства в связи с уходом иностранных игроков . Как напомнила эксперт, России отошли компания Renault, завод «Ниссан Мотор», нефтегазовые предприятия Equinor и TotalEnergies.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Рекордные расходы в бюджете этого года (36,6 трлн) и новые инициативы, анонсированные президентом РФ в послании Федеральному собранию, ставят Минфин перед необходимостью искать дополнительные источники доходов. Ведомство собирается увеличить план по приватизации почти в 100 раз — до 100 млрд, — напомнила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Приватизация может быть хорошей альтернативой взиманию разовых платежей со сверхдоходов , как это было в 2023-м, полагает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Таким образом, бюджет сможет получить ресурсы, не повышая нагрузку на бизнес.

Продажа госимущества сама по себе несильно перекроет дефицит бюджета в 1,6 трлн, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Тем не менее даже небольшие дополнительные доходы помогают казне , добавила она.

По словам аналитика, если власти выставят на продажу по-настоящему «лакомые кусочки» для инвесторов (как, например, часть акций РЖД), то дефицит 2024 – 2026 годов будет ликвидирован гораздо раньше , чем предполагается.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Впрочем, расширение приватизации идет параллельно с усиливающейся национализацией, подчеркнула Ольга Беленькая из «Финам». Так, например, недавно было доложено о возвращении в госсобственность активов стратегических предприятий на общую сумму более 1 трлн, напомнила она. Эксперт добавила, что рост доходов от продажи госимущества могут обеспечить изъятые государством активы по судебным решениям.