Объекты и реальность: власти перевыполнили план по приватизации в семь раз

Власти перевыполнили план по приватизации почти в семь раз. В 2023 году в бюджет уже поступило 12,1 млрд рублей , сообщили «Известиям» в Росимуществе. При этом Минфин планировал получать от продажи госимущества по 1,8 млрд рублей ежегодно в период с 2023-го по 2025-й . Впрочем, в масштабах казны такие доходы — это небольшие средства, полагают эксперты. Чтобы ускорить приватизацию, нужно разработать план — в дальнейшем это улучшит состояние экономики , повысив эффективность управления собственностью.

Право и собственность

В 2023 году фактические поступления в бюджет от приватизации составили 12,1 млрд рублей, заявили «Известиям» в Росимуществе . Там уточнили: намеченный план был перевыполнен благодаря крупной сделке во II квартале 2023-го . В агентстве не пояснили, о продаже какого объекта идет речь. Там также ожидают пополнения госказны за счет продажи 100% акций АО «Кучуксульфат» в 2023-м . Кроме того, по сравнению с I кварталом 2022-го в этом году количество проданных объектов увеличилось на 200% за счет упрощения процедур приватизации, добавили в Росимуществе.

В Минфине «Известиям» сообщили, что по этой статье в казну должно поступать 1,8 млрд рублей ежегодно в 2023–2025 годах . Таким образом, план превышен почти в семь раз.

Весной СМИ сообщали, что была завершена сделка по продаже за 10,9 млрд рублей находящейся в федеральной собственности доли в уставном капитале ООО «Феникс», управляющей портом Бронка, московскому ООО «НКК-Логистик». Она была санкционирована распоряжением правительства от 18 марта.

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Согласно прогнозному плану по продаже госимущества на 2023–2025 годы, власти собираются завершить приватизацию 164 хозяйственных обществ (акционерные организации, а также общества с ограниченной ответственностью), 35 предприятий, а также 28,4 тыс. объектов иного госимущества . Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты (СП) о ходе исполнения федерального бюджета за январь–март 2023-го.

При этом за январь–март, по расчетам «Известий» на основе сведений СП, было приватизировано 126 объектов и их пакетов акций на сумму 523,2 млн.

По последним данным, на 5 сентября 2022-го РФ была собственником 295 унитарных предприятий и акционером 591 хозяйственного общества, следует из прогнозного плана по приватизации («Известия» ознакомились с документом). Среди них — компании по растениеводству и животноводству, строительству зданий, научным разработкам, производству электроники и транспорта. Кроме того, государство владеет и иным имуществом, в основном нежилыми помещениями и земельными участками (их количество не указывается).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Вопрос новой приватизации активно обсуждался на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме . Нужно двигаться в сторону передачи госимущества, это возможно сделать без ущерба стратегическим интересам России, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на сессии 15 июня.

В интервью «Известиям» глава Минэка Максим Решетников отметил, что не нужно любой ценой распродавать всё — следует выстроить стратегию и поэтапно двигаться в соответствии с ней. На ПМЭФ он также говорил, что перезапуск приватизации позволит повысить эффективность экономики, поскольку у государства достаточно много активов, которые должным образом не используются.

Из одних рук в другие

В масштабах бюджета РФ полученные средства — это несущественная сумма , полагает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Хотя в условиях дефицита Минфину важны любые доходы . При этом продажа госимущества — хорошая стратегия для развития экономики, поскольку частники гораздо лучше справляются с управлением предприятий, отметил эксперт.

В то же время, по его мнению, темпы приватизации сегодня нормальные. Для их ускорения властям достаточно разработать новый план и нормативы , считает он. Однако на спаде экономики распродавать всё имущество рискованно, уверен эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Эффективность государства в качестве собственника бизнеса, как правило, низка, особенно если речь идет о высокотехнологичных производствах , отметил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. В нынешней ситуации власти не будут готовы отпустить контроль за стратегическими отраслями, считает он. Эксперт полагает, что пока речь идет о приватизации мелких предприятий, денежные поступления от распродажи таких госактивов близки к нулю.

— Власти могли бы снизить свою долю в ряде крупных предприятий, чтобы привлечь частные инвестиции. Однако бизнес не готов инвестировать в такие объекты, он больше заинтересован в тех зарубежных активах, которые распродаются в РФ в связи с уходом западных компаний, — уверен Агван Микаелян.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Если крупные предприятия не имеют стратегического значения, то передача их акций в специальный пенсионный фонд или частному собственнику позволила бы повысить эффективность управления , а часто и снизить монополизацию рынков, считает исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. От такой приватизации могут быть серьезные поступления в бюджет, добавил он.

Чтобы механизм приватизации заработал, нужно менять отношение государства к бизнесу, возможно, потребуются изменения на законодательном уровне, отметил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

— Необходимо предусмотреть все социальные риски, чтобы при переходе в частные руки сотрудники предприятий не оказались на улице , — сказал он.

Доминирование госсектора сдерживает рост производительности в экономике в целом, заявлял «Известиям» начальник отдела аналитических исследований ИКСИ Сергей Заверский. Одной из мер он называл продажу убыточных муниципальных и государственных унитарных предприятий (МУПов и ГУПов) за 1 рубль частным инвесторам.