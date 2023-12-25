Сдельный вес: власти перевыполнили план по приватизации в 16 раз

Поступления в бюджет от приватизации выросли до 28,9 млрд рублей в 2023-м, сообщили «Известиям» в Росимуществе. Это в 16 раз больше плана на год (1,8 млрд). В частности, закрыты две крупные сделки: продажа порта «Бронка» в Санкт-Петербурге и акций «Кучуксульфат» в Алтайском крае. Впрочем, в контексте бюджета поступившая сумма довольно мала — менее 1% всех доходов. Но в следующем году темпы собираются наращивать: Минфин уже заявил о возможной приватизации 30 компаний. Это могут быть «Сбер», «РусГидро» и «Совкомфлот», предположили эксперты.

Сколько бюджет получил от приватизации в 2023 году

Федеральный бюджет в этом году получил от приватизации 28,9 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Росимуществе. Из них от продажи корпоративных активов поступило 27,3 млрд, а от реализации имущества госказны — 1,6 млрд рублей, добавили там. Всего власти рассчитывали заработать на этой статье 1,8 млрд по итогам года, сообщали ранее «Известиям» в Минфине. Таким образом план был перевыполнен в 16 раз.

В Росимуществе также рассказали, что более 1,8 млрд рублей будет перечислено по итогам года в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования от продажи коррупционного имущества.

План по поступлениям от приватизации перевыполнили благодаря двум крупным сделкам: продаже в Санкт-Петербурге компании «Феникс», управляющей портом «Бронка», и реализации акций предприятия «Кучуксульфат» в Алтайском крае, отметил руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов. Каждая была оценена более чем в 10 млрд рублей, уточнил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В 2022 году доходы от продажи имущества, находящегося в госсобственности, были гораздо ниже — 934 млн рублей.

Если сравнивать с триллионным бюджетом в этом году, доходы от приватизации почти в 29 млрд рублей не выглядят значительными, считает Виталий Аристархов. По итогам 2023-го поступления в госказну запланированы на уровне 26,1 трлн рублей, а дефицит бюджета, по последним оценкам, составит 1% ВВП (порядка 1,5 трлн). Но в финансовый план была заложена недостача почти в 3 трлн рублей.

То есть доходы от реализации госимущества составят менее процента от всех поступлений. Или около 1–2% дефицита бюджета, что не выглядит впечатляюще, оценил партнер компании «Интерцессия» Эмиль Юсупов.

Вместе с тем Антон Силуанов заявлял, что Минфин рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета. Даже такая относительно небольшая сумма идет казне на пользу, уверена ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Какие компании могут приватизировать

Власти собираются наращивать темпы продажи активов, принадлежащих государству. Минфин добавил около 30 компаний в список возможной приватизации, заявил 21 декабря глава ведомства.

— Министерство финансов внесло предложения в правительство по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. Это могут быть десятки, сотни миллиардов. Перечень находится в правительстве, — пояснил Антон Силуанов.

«Известия» направили запрос в Минфин о том, какие компании попали в список.

Государство прямо или косвенно выступает акционером порядка 40% компаний, входящих в индекс Мосбиржи, оценила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Бондаренко. При частичной приватизации возникает двойная выгода для властей: получение дохода за счет продажи акций и повышение эффективности работы компании, отметила она. Под эту процедуру могут попасть, например, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «РусГидро», «Аэрофлот», Новороссийский морской торговый флот, «Совкомфлот», допустила Татьяна Бондаренко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

22 декабря глава «Сбера» Герман Греф заявил, что большинство госкомпаний можно перевести в частную собственность. Сам «Сбер» при этом — притягательный актив. По его словам, вывод на биржу дополнительных 25% акций банка повысил бы привлекательность рынка. На этом заявлении бумаги финансовой компании подскочили на 2%.

Как заявлял в интервью «Известиям» на ПМЭФ министр экономики Максим Решетников, перезапуск приватизации позволит повысить эффективность экономики, поскольку у государства достаточно много активов, которые должным образом не используются.

— Государство заинтересовано в избавлении от неэффективных активов и передаче их в частную собственность в расчете на то, что качество управления будет повышено. Тем не менее инвесторам сейчас более интересны лакомые кусочки стратегических компаний, которые государство не хотело бы отдавать в частные руки, — заявил Виталий Аристархов из FinExpertiza.

По его словам, определенную долю в таких предприятиях можно было бы приватизировать без утраты государственного контроля. Это касается таких компаний, как «Сбер», «Татнефть», «Алроса», РЖД, «РусГидро» и других. Передача в частную собственность умеренных пакетов крупнейших компаний способствовала бы не только наполнению бюджета, но и улучшению инвестиционного климата, уверен эксперт.

— Если государство сделает публичной компанией, например, «Росспиртпром» и выставит на аукцион часть ее акций или, допустим, продаст часть акций РЖД, то спрос инвесторов будет огромный, власти смогут получить более существенные суммы в бюджет. Но пока в принятом на трехлетку бюджете не заложены крупные доходы от приватизации, из чего следует, что для государства она носит скорее технический характер, — полагает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Известия» обратились в упомянутые экспертами компании с вопросами о том, могут ли они попасть в список потенциальной приватизации.

Какие доходы от приватизации запланированы в 2024 году

Совокупный прогноз поступлений от приватизации федерального имущества на 2024 год составляет порядка 1,6 млрд рублей, а на 2025-й — 1,5 млрд, сообщили «Известиям» в Росимуществе.

— Вместе с тем этот прогноз не учитывает поступления от возможных сделок по реализации федерального имущества на основании отдельных решений правительства, а также продажу коррупционного имущества, — подчеркнули там.

Кроме того, объем будет зависеть от состояния рыночной конъюнктуры и уровня инвестиционной активности, находящихся под влиянием внешних экономических факторов и геополитической ситуации, добавили в федеральном агентстве.

— Кроме того, на фоне роста оспаривания приватизационных сделок прошлых лет мы едва ли увидим существенный приток средств частного бизнеса. Скорее станем свидетелями псевдоприватизационных сделок — передачи и продажи пакетов акций госпредприятий компаниям с государственным же участием, — допустил Эмиль Юсупов из «Интерцессии».

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Поскольку Минфин предложил к продаже часть акций 30 крупных госкомпаний и признает, что с приходом частного собственника эффективность их повышается, то здесь можно ждать поступлений на сотни миллиардов в свою очередь считает исполнительный директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко.

Согласно прогнозному плану по продаже госимущества на 2023–2025 годы, власти собираются завершить приватизацию 164 хозяйственных обществ (акционерные организации, а также общества с ограниченной ответственностью), 35 предприятий, а также 28,4 тыс. объектов иного госимущества.