На чистую водку: «Росспиртпром» могут приватизировать уже в 2023 году
До конца года правительство намерено провести приватизацию крупнейшего российского поставщика этилового спирта «Росспиртпром». Согласно документам кабмина, с которыми ознакомились «Известия», с таким предложением выступил Минфин, ведомство также попросило поручить Росимуществу оценить предприятие. Вице-премьер Марат Хуснуллин одобрил инициативу финансового министерства. На продажу выставят государственного монополиста по производству сырья для водки и ликероводочных напитков, подчеркивают эксперты. Они оценили его в два годовых объема выручки — около 30 млрд рублей.
Начать с главного
Министр финансов Анатолий Силуанов предложил правительству приватизировать 100% АО «Росспиртпром» уже в этом году. Документы направлены главе кабмина Михаилу Мишустину, «Известия» ознакомились с ними. Предприятие полностью находится в федеральной собственности: это восемь спиртовых заводов, расположенных в Тульской, Курской, Новосибирской и других областях, а также две сервисные компании (всего в РФ более 40 подобных заводов, включая активы «Росспиртпрома»). Профиль деятельности компании — производство этилового спирта, его транспортировка, а также уничтожение и утилизация нелегальной продукции и оборудования, на котором его изготовили.
Позиции компании на рынке сегодня ослабевают, констатирует Министерство финансов. В 2022 году «Росспиртпром» был лидером отрасли по производству продукции с долей рынка в 46,6%, а с учетом экспорта — в 36,3%. Но уже в I квартале этого года объем в стране снизился до 42,5% и до 31,7% с учетом вывоза.
Структура рынка при этом меняется, Минфин фиксирует новые тенденции. Всё чаще алкогольные компании самостоятельно производят спирт: такие продажи выросли на 18% по итогам 2022-го. Также наращивается число независимых производителей этанола, их объемы увеличились за прошлый год на 84%. Между тем профицит мощностей в отрасли растет: в прошлом году объем рынка составил 60 млн декалитров, спирт произвели на 38 заводах, их годовая мощность при этом составила 91,6 млн декалитров.
За I квартал 2023-го объем продаж спирта снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил 10,6 млн декалитров. Минфин подчеркивает, что результаты связаны с падением спроса со стороны изготовителей крепкой продукции. Они сократили производство водки и других напитков, сделав запасы в конце прошлого года. Более того, часть экспортных направлений закрылась, плюс на рынке ужесточилась конкуренция.
Для «сохранения роли АО «Росспиртпром» как крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта необходимы более гибкая маркетинговая политика, управление рентабельностью продаж, возможность оперативно принимать решения по значимым для компании сделкам», отмечается в документах Минфина.
Поэтому ведомство предложило приватизировать предприятие в 2023 году на аукционе.
«Предлагаемый способ приватизации позволит привлечь к участию в торгах наибольшее количество заинтересованных в приобретении акций инвесторов, а также максимизировать поступления в федеральный бюджет», — говорится в бумагах Минфина.
Оценку предприятия должно провести Росимущество, министр финансов Антон Силуанов попросил дать федеральному агентству такое поручение.
Департамент экономического развития и финансов правительства рассмотрел письмо Минфина и направил его вице-премьеру Марату Хуснуллину (в его ведении находятся вопросы управления государственной собственностью). Согласно документам, он согласился с доводами Минфина.
В Министерстве финансов сказали «Известиям», что оценочные мероприятия по компании еще не завершены. В настоящий момент идет оценка пакета акций общества, добавили в Росимуществе.
Редакция также направила запросы представителю вице-премьера Марата Хуснуллина.
Пополнить казну
Минфин рассматривает приватизацию в качестве одного из источников пополнения казны, заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» 10 октября. Согласно материалам к новому проекту бюджета, доходы от продажи госимущества в 2024–2026 годах могут составить 1,2 млрд рублей ежегодно.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сказал «Известиям», что поддерживает приватизацию как процесс снижения доли государства в хозяйствующих субъектах. Менеджмент организации способен «не менее эффективно управлять компаниями, если не более», уверен он. Плюс к этому приватизация — хорошая альтернатива повышению налогов.
В отрасли же воздержались от комментариев: пока неизвестен покупатель, сложно оценивать риски для рынка, отметили «Известиям» в Союзе производителей алкогольной продукции. Прежде всего нужно понять, какой суммарно объем спирта может оказаться в одних руках.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что государство выставляет на продажу основного изготовителя сырья для водки и ликероводочных изделий. Два других крупных производителя также принадлежат властям, но уже региональным — это «Татспиртпром» и «Башспирт», сказал он. Компанию-монополиста Вадим Дробиз оценил в 30 млрд рублей, то есть примерно в два годовых объема выручки предприятия. Это с учетом стоимости 1 л спирта в 60 рублей, а также всего объема рынка в 60 млн декалитров и доли самого предприятия в 2022 году в почти 47%, уточнил эксперт.
— Речь идет о стратегических и социально значимых напитках — водке и ликероводочных изделиях, для которых «Росспиртпром» производит ректификованный этиловый спирт. Скорее всего, государство отдаст такой актив в руки доверенного владельца, — сказал он.
Приватизация компаний со 100-процентным государственным участием — важное направление оптимизации нестратегических активов и повышения уровня конкуренции на рынке, считает магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Возможность продажи «Росспиртпрома» была обозначена еще в 2005 году, в связи с чем в 2007-м ФГУП было трансформировано в АО. Сохранение компании в собственности государства имело значение с точки зрения борьбы с нелегальным оборотом этилового спирта, однако сегодня более эффективной мерой будет ужесточение мер контроля и регулирования со стороны органов власти, отметила она.
Чтобы механизм приватизации заработал, нужно менять подход и отношение государства к бизнесу, а предприятий — к своим обязательствам, считает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Так, например, опыт предыдущей массовой продажи госимущества говорит о том, что вероятность деприватизации остается, заключил он.