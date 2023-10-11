На чистую водку: «Росспиртпром» могут приватизировать уже в 2023 году

До конца года правительство намерено провести приватизацию крупнейшего российского поставщика этилового спирта «Росспиртпром». Согласно документам кабмина, с которыми ознакомились «Известия», с таким предложением выступил Минфин, ведомство также попросило поручить Росимуществу оценить предприятие. Вице-премьер Марат Хуснуллин одобрил инициативу финансового министерства. На продажу выставят государственного монополиста по производству сырья для водки и ликероводочных напитков, подчеркивают эксперты. Они оценили его в два годовых объема выручки — около 30 млрд рублей .

Начать с главного

Министр финансов Анатолий Силуанов предложил правительству приватизировать 100% АО «Росспиртпром» уже в этом году. Документы направлены главе кабмина Михаилу Мишустину, «Известия» ознакомились с ними. Предприятие полностью находится в федеральной собственности: это восемь спиртовых заводов, расположенных в Тульской, Курской, Новосибирской и других областях, а также две сервисные компании (всего в РФ более 40 подобных заводов, включая активы «Росспиртпрома»). Профиль деятельности компании — производство этилового спирта, его транспортировка, а также уничтожение и утилизация нелегальной продукции и оборудования, на котором его изготовили .

Позиции компании на рынке сегодня ослабевают, констатирует Министерство финансов. В 2022 году «Росспиртпром» был лидером отрасли по производству продукции с долей рынка в 46,6%, а с учетом экспорта — в 36,3%. Но уже в I квартале этого года объем в стране снизился до 42,5% и до 31,7% с учетом вывоза .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Структура рынка при этом меняется, Минфин фиксирует новые тенденции. Всё чаще алкогольные компании самостоятельно производят спирт: такие продажи выросли на 18% по итогам 2022-го. Также наращивается число независимых производителей этанола, их объемы увеличились за прошлый год на 84% . Между тем профицит мощностей в отрасли растет: в прошлом году объем рынка составил 60 млн декалитров, спирт произвели на 38 заводах, их годовая мощность при этом составила 91,6 млн декалитров.

За I квартал 2023-го объем продаж спирта снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и составил 10,6 млн декалитров. Минфин подчеркивает, что результаты связаны с падением спроса со стороны изготовителей крепкой продукции . Они сократили производство водки и других напитков, сделав запасы в конце прошлого года. Более того, часть экспортных направлений закрылась, плюс на рынке ужесточилась конкуренция .

Для «сохранения роли АО «Росспиртпром» как крупнейшего российского производителя и поставщика этилового спирта необходимы более гибкая маркетинговая политика, управление рентабельностью продаж, возможность оперативно принимать решения по значимым для компании сделкам» , отмечается в документах Минфина.

Поэтому ведомство предложило приватизировать предприятие в 2023 году на аукционе.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

«Предлагаемый способ приватизации позволит привлечь к участию в торгах наибольшее количество заинтересованных в приобретении акций инвесторов, а также максимизировать поступления в федеральный бюджет », — говорится в бумагах Минфина.

Оценку предприятия должно провести Росимущество, министр финансов Антон Силуанов попросил дать федеральному агентству такое поручение.

Департамент экономического развития и финансов правительства рассмотрел письмо Минфина и направил его вице-премьеру Марату Хуснуллину (в его ведении находятся вопросы управления государственной собственностью). Согласно документам, он согласился с доводами Минфина .

В Министерстве финансов сказали «Известиям», что оценочные мероприятия по компании еще не завершены . В настоящий момент идет оценка пакета акций общества, добавили в Росимуществе.

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

Редакция также направила запросы представителю вице-премьера Марата Хуснуллина.

Пополнить казну

Минфин рассматривает приватизацию в качестве одного из источников пополнения казны , заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24» 10 октября. Согласно материалам к новому проекту бюджета, доходы от продажи госимущества в 2024–2026 годах могут составить 1,2 млрд рублей ежегодно .

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сказал «Известиям», что поддерживает приватизацию как процесс снижения доли государства в хозяйствующих субъектах . Менеджмент организации способен «не менее эффективно управлять компаниями, если не более», уверен он. Плюс к этому приватизация — хорошая альтернатива повышению налогов .

В отрасли же воздержались от комментариев: пока неизвестен покупатель, сложно оценивать риски для рынка , отметили «Известиям» в Союзе производителей алкогольной продукции. Прежде всего нужно понять, какой суммарно объем спирта может оказаться в одних руках .

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз отметил, что государство выставляет на продажу основного изготовителя сырья для водки и ликероводочных изделий. Два других крупных производителя также принадлежат властям, но уже региональным — это «Татспиртпром» и «Башспирт» , сказал он. Компанию-монополиста Вадим Дробиз оценил в 30 млрд рублей, то есть примерно в два годовых объема выручки предприятия . Это с учетом стоимости 1 л спирта в 60 рублей, а также всего объема рынка в 60 млн декалитров и доли самого предприятия в 2022 году в почти 47%, уточнил эксперт.

Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Речь идет о стратегических и социально значимых напитках — водке и ликероводочных изделиях, для которых «Росспиртпром» производит ректификованный этиловый спирт. Скорее всего, государство отдаст такой актив в руки доверенного владельца , — сказал он.

Приватизация компаний со 100-процентным государственным участием — важное направление оптимизации нестратегических активов и повышения уровня конкуренции на рынке , считает магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили. Возможность продажи «Росспиртпрома» была обозначена еще в 2005 году, в связи с чем в 2007-м ФГУП было трансформировано в АО. Сохранение компании в собственности государства имело значение с точки зрения борьбы с нелегальным оборотом этилового спирта, однако сегодня более эффективной мерой будет ужесточение мер контроля и регулирования со стороны органов власти , отметила она.