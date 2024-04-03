Проверили на слово: кто наживался на фиктивном ремонте школ Дагестана

Обыски в администрации Дербентского района Дагестана , проведенные 2 апреля, связаны с махинациями вокруг проверок электросетей в 77 школах и детсадах , выяснили «Известиям». Правительство республики выделило на эти цели 5,5 млн рублей, но некоторые руководители учреждений за откаты подписали фиктивные акты о выполнении работ, сообщил источник издания в правоохранительных органах. По факту мошенничества и служебного подлога возбуждены уголовные дела. Их фигурантами стали директора школ и детских садов, а также глава фирмы-подрядчика. Источник издания сообщил, что привлечь по делу могут и чиновников.

В чем причина обысков в Дагестане

Обыски, которые прошли 2 апреля в администрации Дербентского района Дагестана, связаны с махинациями вокруг ремонта электрики в образовательных учреждениях региона, выяснили «Известия». В дело оказались вовлечены 77 школ и детских садов, сообщил источник издания в правоохранительных органах.

По его данным, руководители некоторых из этих учреждений в 2023 году подписывали фиктивные договоры с подрядчиком, компанией «Энергомонтаж». Ее сотрудники должны были проверить, как в школах и детсадах работают электропроводка и электроприборы , всё ли в порядке с заземлением и в целом с безопасностью. На эти работы из бюджета республики было выделено 5,5 млн рублей.

В итоге деньги ушли в неизвестном направлении, а работы по факту остались невыполненными. Электрику в школах и детсадах никто так и не проверил, отметил источник.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Обыски связаны с мошенническими действиями при заключении договоров с руководителями образовательных организаций на проведение профилактических испытаний заземляющих устройств и электрооборудования, подтвердили «Известиям» в СК РФ по Дагестану.

По словам источника, подрядчик договаривался с руководством школ и детсадов и те за откат подписывали приемку якобы выполненных работ. При этом они знали, что работы не выполнены.

— Сейчас следователи проверяют, сколько им оплатили, за какое количество объектов, кто из чиновников курировал работы, — добавил собеседник «Известий».

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении неустановленного круга лиц. Но в деле могут появиться и конкретные чиновники, отметил источник. В администрации Дербентского района в ходе обыска изымали документы как раз для того, чтобы проверить работу подрядчика.

Еще в феврале 2023 года республиканские следователи возбудили сразу пять уголовных дел в отношении заведующих дошкольными и школьным учебными заведениями, которые подписывали фиктивные акты. Их подозревают в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК), сообщали ранее в СК.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Речь идет о заведующих четырех детских садов и одной школы Дербентского района Дагестана. Именно они подписали подложные документы, «составленные директором ООО «Энергомонтаж», зная, что фактически данные работы не выполнены», отметили в Следственном комитете.

Подписанные документы руководитель «Энергомонтажа» представил в администрацию для отчета, на расчетный счет организации были незаконно перечислены денежные средства.

Мошенничество и подлог

В отношении директора ООО «Энергомонтаж» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 1 ст. 327 («Подделка документов») УК РФ. Сейчас по нему проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, сообщили в СК.

Чиновники дербентской администрации, нанимая в школы подрядчика, могли и не знать подробности происходящего на местах «договорного» процесса, полагает управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев.

— Знали они или не знали, должно установить обвинение, — сказал адвокат. — Это крайне важный факт, он влияет на наличие или отсутствие состава преступления.

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

По словам Алексея Гавришева, за служебный подлог руководителям учебных заведений грозит до четырех лет.

— Директора школ и детсадов — это не просто нянечки и учителя, это управляющие должностные лица, — сказал адвокат. — Поэтому отвечать за подлог документов, если их признают виновными, они будут по всей строгости закона.

Директору «Энергомонтажа» за мошенничество и подделку документов может грозить до 10 лет лишения свободы, добавил адвокат.

Дела о мошенничествах и откатах в образовательных учреждениях, к сожалению, нередки, рассказал «Известиям» адвокат Criminal Defense Firm Даниил Горьков. Чаще они касаются школьного питания и закупки оборудования, но и другие сферы — не исключение, подчеркнул он.

— Конечно, частота злоупотреблений варьируется в зависимости от региона, уровня коррупции, наличия контроля и прозрачности в управлении. Некоторые случаи на протяжении долгого времени остаются незамеченными из-за отсутствия достаточного контроля и прозрачности в финансовых операциях, — сказал адвокат.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Руководителям учебных заведений стоит помнить о рисках, которые могут возникнуть в результате их противоправных действий, резюмировал адвокат.

Справка «Известий» Только в 2023 году уголовных дел, связанных с откатами и воровством в образовательных учреждениях, возбуждено десятки. Так, в Нижнем Новгороде администрация заключила с подрядчиком договор на капитальный ремонт одной из школ города. Но, как показала проведенная экспертиза, работы были выполнены частично или не выполнены вовсе. Сумма причиненного материального ущерба составила около 43 млн рублей. В Балаганске Иркутской области возбуждено уголовное дело о хищении 15 млн рублей при ремонте школы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В Кирове Калужской области возбудили уголовное дело о мошенничестве. По предварительным данным, там украли 3,5 млн рублей при ремонте детской школы № 1, сообщили в прокуратуре региона. При ремонте школы олимпийского резерва в Карелии подрядчики украли 280 тыс. рублей. В Бурятии на бывшего директора возбудили уголовное дело за дефектный ремонт школы. А в Подмосковье руководитель строительной фирмы привлечен за хищение более 20 млн рублей при ремонте школы.

Наплевательское отношение

Проверка электробезопасности крайне важна для учреждений любого типа, особенно для тех, в которых находятся дети, рассказал «Известиям» руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.

— Неисправная электропроводка или электроприбор в лучшем случае могут ударить током и спровоцировать электрический ожог. В худшем человек может погибнуть, — сказал эксперт. — У каждого своя переносимость и реакция на ток, но для ребенка такой удар может быть особенно опасен.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Проверка электрического заземления — это лицензированный вид деятельности, чтобы заниматься ею, компания должна быть аттестована Ростехнадзором, иметь штат специально обученных сотрудников и проверенное в надзорных органах измерительное оборудование, рассказал он. Из-за неисправности в системе может воспламениться розетка, оплавиться выключатель, возникнуть очаг возгорания и, как следствие, пожар.

— Большинство пожаров связаны с использованием электричества, — напомнил эксперт. — Это проблема многих помещений, где строители сэкономили на качественной проводке. Попилили деньги и забыли. Такое наплевательское отношение.

Некоторые учреждения, не склонные экономить на безопасности, проверяют свои электросети два-три раза в год. И уж тем более это необходимо делать в школах и детсадах, резюмировал собеседник «Известий».