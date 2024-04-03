Проверили на слово: кто наживался на фиктивном ремонте школ Дагестана
Обыски в администрации Дербентского района Дагестана, проведенные 2 апреля, связаны с махинациями вокруг проверок электросетей в 77 школах и детсадах, выяснили «Известиям». Правительство республики выделило на эти цели 5,5 млн рублей, но некоторые руководители учреждений за откаты подписали фиктивные акты о выполнении работ, сообщил источник издания в правоохранительных органах. По факту мошенничества и служебного подлога возбуждены уголовные дела. Их фигурантами стали директора школ и детских садов, а также глава фирмы-подрядчика. Источник издания сообщил, что привлечь по делу могут и чиновников.
В чем причина обысков в Дагестане
Обыски, которые прошли 2 апреля в администрации Дербентского района Дагестана, связаны с махинациями вокруг ремонта электрики в образовательных учреждениях региона, выяснили «Известия». В дело оказались вовлечены 77 школ и детских садов, сообщил источник издания в правоохранительных органах.
По его данным, руководители некоторых из этих учреждений в 2023 году подписывали фиктивные договоры с подрядчиком, компанией «Энергомонтаж». Ее сотрудники должны были проверить, как в школах и детсадах работают электропроводка и электроприборы, всё ли в порядке с заземлением и в целом с безопасностью. На эти работы из бюджета республики было выделено 5,5 млн рублей.
В итоге деньги ушли в неизвестном направлении, а работы по факту остались невыполненными. Электрику в школах и детсадах никто так и не проверил, отметил источник.
Обыски связаны с мошенническими действиями при заключении договоров с руководителями образовательных организаций на проведение профилактических испытаний заземляющих устройств и электрооборудования, подтвердили «Известиям» в СК РФ по Дагестану.
По словам источника, подрядчик договаривался с руководством школ и детсадов и те за откат подписывали приемку якобы выполненных работ. При этом они знали, что работы не выполнены.
— Сейчас следователи проверяют, сколько им оплатили, за какое количество объектов, кто из чиновников курировал работы, — добавил собеседник «Известий».
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении неустановленного круга лиц. Но в деле могут появиться и конкретные чиновники, отметил источник. В администрации Дербентского района в ходе обыска изымали документы как раз для того, чтобы проверить работу подрядчика.
Еще в феврале 2023 года республиканские следователи возбудили сразу пять уголовных дел в отношении заведующих дошкольными и школьным учебными заведениями, которые подписывали фиктивные акты. Их подозревают в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК), сообщали ранее в СК.
Речь идет о заведующих четырех детских садов и одной школы Дербентского района Дагестана. Именно они подписали подложные документы, «составленные директором ООО «Энергомонтаж», зная, что фактически данные работы не выполнены», отметили в Следственном комитете.
Подписанные документы руководитель «Энергомонтажа» представил в администрацию для отчета, на расчетный счет организации были незаконно перечислены денежные средства.
Мошенничество и подлог
В отношении директора ООО «Энергомонтаж» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество») и ч. 1 ст. 327 («Подделка документов») УК РФ. Сейчас по нему проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы, сообщили в СК.
Чиновники дербентской администрации, нанимая в школы подрядчика, могли и не знать подробности происходящего на местах «договорного» процесса, полагает управляющий партнер адвокатского бюро AVG Legal Алексей Гавришев.
— Знали они или не знали, должно установить обвинение, — сказал адвокат. — Это крайне важный факт, он влияет на наличие или отсутствие состава преступления.
По словам Алексея Гавришева, за служебный подлог руководителям учебных заведений грозит до четырех лет.
— Директора школ и детсадов — это не просто нянечки и учителя, это управляющие должностные лица, — сказал адвокат. — Поэтому отвечать за подлог документов, если их признают виновными, они будут по всей строгости закона.
Директору «Энергомонтажа» за мошенничество и подделку документов может грозить до 10 лет лишения свободы, добавил адвокат.
Дела о мошенничествах и откатах в образовательных учреждениях, к сожалению, нередки, рассказал «Известиям» адвокат Criminal Defense Firm Даниил Горьков. Чаще они касаются школьного питания и закупки оборудования, но и другие сферы — не исключение, подчеркнул он.
— Конечно, частота злоупотреблений варьируется в зависимости от региона, уровня коррупции, наличия контроля и прозрачности в управлении. Некоторые случаи на протяжении долгого времени остаются незамеченными из-за отсутствия достаточного контроля и прозрачности в финансовых операциях, — сказал адвокат.
Руководителям учебных заведений стоит помнить о рисках, которые могут возникнуть в результате их противоправных действий, резюмировал адвокат.
Наплевательское отношение
Проверка электробезопасности крайне важна для учреждений любого типа, особенно для тех, в которых находятся дети, рассказал «Известиям» руководитель проектов систем безопасности Сергей Победоносцев.
— Неисправная электропроводка или электроприбор в лучшем случае могут ударить током и спровоцировать электрический ожог. В худшем человек может погибнуть, — сказал эксперт. — У каждого своя переносимость и реакция на ток, но для ребенка такой удар может быть особенно опасен.
Проверка электрического заземления — это лицензированный вид деятельности, чтобы заниматься ею, компания должна быть аттестована Ростехнадзором, иметь штат специально обученных сотрудников и проверенное в надзорных органах измерительное оборудование, рассказал он. Из-за неисправности в системе может воспламениться розетка, оплавиться выключатель, возникнуть очаг возгорания и, как следствие, пожар.
— Большинство пожаров связаны с использованием электричества, — напомнил эксперт. — Это проблема многих помещений, где строители сэкономили на качественной проводке. Попилили деньги и забыли. Такое наплевательское отношение.
Некоторые учреждения, не склонные экономить на безопасности, проверяют свои электросети два-три раза в год. И уж тем более это необходимо делать в школах и детсадах, резюмировал собеседник «Известий».