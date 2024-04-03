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У разработчика системы бронирования Leonardo провели выемку документов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Выемка документов прошла в офисе разработчика российской системы бронирования авиабилетов Leonardo «Сирена-Трэвел» (входит в «Ростех»). Об этом 3 апреля сообщил источник «Известий».

Собеседник уточнил, что действия связаны с масштабными хакерскими атаками Украины на IT-инфраструктуру системы, которые прошли осенью 2023 года. По его словам, компания уведомила правоохранителей об инцидентах в сфере информационной безопасности, в настоящее время идет расследование.

Источник рассказал, что в офисе компании работают сотрудники Центра информационной безопасности ФСБ, проводится проверка по утечке данных. При этом не уточняется, о какой именно утечке идет речь.

Никаких задержаний в рамках следственно-оперативных действий проводиться не будет, добавил собеседник.

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Система Leonardo подверглась масштабной хакерской атаке в конце сентября 2023 года. Отмечалось, что DDoS-атаки шли с территории нескольких стран, включая Украину. Целью злоумышленников была остановка авиаперевозок в России, заявляли тогда в «Ростехе».

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