Россия усиливает свое присутствие в основных региональных объединениях, например, в ШОС и БРИКС, а также собирается расширять диалог с другими организациями, которые настроены конструктивно. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета о работе правительства в Государственной думе.

«Россия сохранила и усилила свое присутствие в ключевых региональных объединениях. Это прежде всего БРИКС, в котором наша страна председательствует в текущем году, и ШОС. Планируем также углублять диалог и с другими конструктивно настроенными организациями», — сказал Мишустин.

Глава правительства уточнил, что в сферы сотрудничества входит и гуманитарная повестка в образовании, науке и культуре, а также в спорте, который он отдельно назвал важным направлением. По словам Мишустина, Россия усиленно работает над развитием сотрудничества со своими стратегическими партнерами на фоне беспрецедентных санкций со стороны Запада.

Ближайшим соседом и союзником РФ Мишустин назвал Белоруссию. Вместе две страны развивают Союзное государство. В нем уже заложены основы промышленной, аграрной и экономической политики, а также формирование общих транспортного и энергетического рынков. Кроме того, Россия и Белоруссия в рамках этого сотрудничества выработали единые стандарты защиты прав потребителей.

Помимо этого, глава правительства рассказал о развитии Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС): совокупный реальный валовой внутренний продукт (ВВП) объединения за 2023 год вырос на 3,8%. Что касается СНГ, товарооборот РФ со странами Содружества за 2023 год увеличился почти на 6%.

Ранее, 2 апреля, государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев рассказал в интервью «Известиям», что в 2023 году Россия и Белоруссия побили рекорд по товарообороту: торговый обмен между странами составил около $54 млрд. Союзный договор существует уже 25 лет, и взаимодействие по нему вышло на тот уровень, что РФ и Белоруссия успешно вместе противостоят жесткому и «беспардонному» внешнему давлению.

Накануне специалист по экономическим войнам Королевского колледжа Лондона Ксения Киркхэм в разговоре с изданием Daily Mail отметила, что Россия формирует прочные альянсы с партнерами по БРИКС, а также другими странами Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, формируется новый глобальный баланс сил. С помощью такого сотрудничества РФ обходит западные санкции.

Президент России Владимир Путин 19 марта призвал включить экономики стран ЕАЭС в работу БРИКС. В пример направлений этой деятельности глава государства привел систему расчетов в национальных валютах — она должна функционировать как отдельный современный высокотехнологичный центр расчетов. У совместной работы БРИКС и ЕАЭС, по мнению президента, очень большие возможности.