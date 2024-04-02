Мезенцев рассказал о сотрудничестве Москвы и Минска для преодоления санкций

Высокий уровень взаимодействия Москвы и Минска в рамках Союзного государства не связан с санкционным давлением Запада, государства сотрудничают уже много лет. О том, как Россия и Белоруссия совместно работают в условиях рестрикций, в интервью «Известиям» рассказал 3-й государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Реализовано свыше 900 мероприятий по реализации 28 интеграционных программ. Мы говорим сегодня о сближении позиций промышленности Беларуси и Минпромторга России по формированию единой промышленной политики. Мы видим особое отношение в агросекторе, мы говорим о формировании единого энергорынка. Мы с уважением относимся к заделу, который определили центральные банки как регуляторы на финансовых рынках», — уточнил он.

В то же время работа по настройке сотрудничества внутри Союзного государства продолжается. В ней принимают участие и парламенты стран, и правительства регионов, и администрации городов-побратимов, отметил Мезенцев.

Так, в прошлом году была достигнута рекордная отметка товарооборота между Россией и Белоруссией — около $54 млрд. Чиновник уточнил, что практически $25 млрд составил объем экспорта из Белоруссии в РФ.

На данный момент, резюмировал Мезенцев, 73 субъекта РФ имеют 81 соглашение с белорусскими регионами, также были подписаны более 400 соглашений в системе межрегиональных связей.

«Есть внешнее давление, жесткое. Трудно найти может быть слово покорректнее, но хамское, беспардонное, неправедное на Беларусь и Россию. И у нас порой спрашивают, вот это давление вызвало вот такое сближение, такую интеграцию? Ответ очень простой:это важно учитывать, на это нужно отвечать. Сплоченные производственными планами, пониманием единства совместных внешнеполитических шагов, но союзному договору 25 лет», — подчеркнул чиновник.

Также он обратил внимание на слова белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что народы Союзного государства живут в едином пространстве от Бреста до Владивостока. Мезенцев призвал россиян и белорусов еще больше раскрывать возможности стран и развивать их сотрудничество.

3 апреля будет запущен рейс авиакомпании «Белавия» из Бреста в Москву и обратно. Помимо этого уже есть возможность прямых перелетов между Гомелем и российской столицей.

«В скором времени пойдут рейсы на Владикавказ, Архангельск, в проработке рейсы на Тюмень, Ульяновск, на Омск, на ряд других городов, это очень важно. Мы расширяем туристический потенциал, мы открываем друг для друга нашу географию, открываем наши города, поселки, наше пространство, а значит, наши души», — сказал Мезенцев.

Ранее в этот день директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы используют любые инструменты в попытках поссорить Россию и Белоруссию, но подобные попытки тщетны. По его словам, на Западе вызывает «скрежет зубов» лишь само существование Союзного государства.

Также во вторник президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня единения народов двух стран. Он отмечается ежегодно 2 апреля. Праздник символизирует общность исторических судеб и многовековую дружбу двух братских народов.