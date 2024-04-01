2 апреля — День единения народов России и Белоруссии: суверенитет и единство

День единения народов России и Белоруссии ежегодно отмечается 2 апреля. Праздник символизирует общность исторических судеб и многовековую дружбу двух братских народов. В 2024 году особая для россиян и белорусов дата приходится на вторник. Об истории и традициях праздника, как развивались российско-белорусские отношения после распада СССР и введения западных санкций, читайте в материале «Известий».

День единения народов России и Белоруссии – 2024: история праздника

Решение об учреждении Дня единения народов было принято 2 апреля 1996 года. Именно в этот день был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, который положил начало взаимной интеграции двух стран. А ровно через год в ту же дату президенты подписали Договор о Союзе Белоруссии и России.

Другим важным этапом стала Декларация о дальнейшем единении России и Белоруссии, подписанная в конце 1998 года. Все эти документы способствовали формированию единого экономического пространства и плавному переходу к единому законодательству.

Закрепило этот процесс создание Союзного государства. Договор о его образовании был подписан в Москве в 1999 году президентами РФ и Белоруссии Борисом Ельциным (1991–1999) и Александром Лукашенко. Через полтора месяца документ ратифицировали парламенты обеих стран и он официально вступил в силу.

День единения народов России и Белоруссии – 2024: развитие сотрудничества

После распада Советского Союза Россия и Белоруссия начали искать новые возможности сотрудничества уже в статусе независимых государств. Общность языка, культуры, братские узы и ориентированная друг на друга экономика — всё это обязывало сохранить богатое наследие и развивать добрососедские отношения. Первым шагом на этом пути стал Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 1995 года.

Сегодня Россия и Белоруссия плодотворно взаимодействуют по широкому кругу вопросов, развивая партнерство в торгово-экономической, оборонной, гуманитарной, научно-технической, культурной и других сферах. Кроме того, Белоруссия входит в пятерку крупнейших торговых партнеров России и занимает первое место среди стран СНГ.

Между государствами заключено более 250 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многие из них заключены Москвой и Минском в рамках СНГ, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Помимо регулярных встреч в ходе различных форумов, переизбранный президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер много общаются лично. Ежегодно главы государств видятся по 8–10 раз, не считая телефонных переговоров.

В условиях санкционной войны, развязанной западными странами, Россия и Белоруссия предпринимают совместные шаги по укреплению Союзного государства. Наращивается взаимодействие в сфере обороны и безопасности, энергетики, торговли, а также реализуется ряд совместных мер, чтобы минимизировать ущерб от санкций.

День единения народов России и Белоруссии – 2024: традиции

В День единения народов в Москве и Минске проводится множество торжественных мероприятий. По случаю торжества разворачивают ярмарки с продукцией и сувенирами, организуют концерты с участием российских и белорусских артистов.

К празднику также приурочены различные семинары и конференции, посвященные интеграции союзных государств. В них традиционно участвуют политики, дипломаты, представители законодательной и исполнительной власти, журналисты, ученые, творческая интеллигенция и молодежь.

Торжество широко освещается средствами массовой информации. В газетах и на телевидении выходят сюжеты об исторических связях и развитии отношений двух государств. Устраиваются конкурсы и флешмобы. В школах проводят занятия, посвященные сотрудничеству и дружбе славянских народов.

Ранее «Известия» писали, что Россия и Белоруссия создадут медиахолдинг Союзного государства. На его создание направят 1 млрд рублей. Запуск запланирован на 2025 год.