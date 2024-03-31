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В едином прорыве: как развивается наука в рамках Союзного государства

В Москве обсудили совместные успехи России и Белоруссии в исследовательских и образовательных проектах
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Москве прошел экспертно-медийный форум «Союзное государство. Научный прорыв», приуроченный к Дню единения народов России и Белоруссии. Представители правительств и научных организаций двух стран обсудили результаты сотрудничества в научной сфере. Участники отметили успехи в области микроэлектроники, агропромышленного комплекса, космоса и образования. А руководитель Курчатовского института Михаил Ковальчук рассказал о формировании под эгидой РАН единой российской исследовательской инфраструктуры класса «мегасайенс», которая будет доступна для ученых обоих государств.

Подвести итоги

Экспертно-медийный форум «Союзное государство. Научный прорыв» прошел 29 марта на площадке пресс-центра «РИА Новости». Мероприятие было приурочено к Дню единения народов России и Белоруссии. Речь шла о сотрудничестве двух стран в сфере науки, образования и высоких технологий. Участники говорили о ключевых направлениях взаимодействия в этих сферах, о создании необходимых условий для совместной работы белорусских и российских ученых и развитии единого образовательного пространства.

Модератором встречи выступил секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он напомнил, что 29 января этого года президенты России и Белоруссии подписали Стратегию научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года. Она обязывает правительства и научные организации определить для себя задачи, решение которых позволит двум странам отвечать на современные вызовы и поддерживать технологическое лидерство.

— Мы обсуждаем результаты работы Курчатовского института, Российской академии наук, Национальной академии наук Белоруссии, министерства образования этой страны, Минобра России, вузов и научных центров. За последнее время проведена колоссальная работа. Национальными лидерами были подписаны 28 союзных программ, которые определяют сотрудничество в сфере промышленности, агрокомплекса, информационной безопасности и многих других, — пояснил Дмитрий Мезенцев.

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Взаимодействие с Белоруссией успешно развивается в самых разных сферах, особенно в науке, сказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Это стало возможно благодаря единому подходу обеих стран, который сформировался еще в советское время.

— У нас очень успешное сотрудничество в критически важных областях, например в микроэлектронике и фотонике. Мы хорошо дополняем друг друга. Также в стратегии указано, что помимо разработок, важных для обороноспособности и инфраструктуры, огромное внимание наука должна уделять качеству жизни людей. Это прежде всего совместные проекты в медицине и аграрном комплексе, — отметил Андрей Фурсенко.

Совсем недавно, 25 марта 2024 года, на орбиту был доставлен экипаж с участием первой белорусской женщины-космонавта Марины Василевской. Гостям форума продемонстрировали репортаж о ее полете. Подробнее о совместной работе в космосе рассказал первый заместитель председателя госкорпорации «Роскосмос» Андрей Елчанинов.

— Госкорпорация «Роскосмос» уже более 20 лет тесно сотрудничает с Академией наук Белоруссии и другими ведомствами, занятыми космической тематикой. За это время было реализовано восемь программ. И сейчас мы работаем над следующим шагом — многоспутниковой группировкой. Опираясь на компетенции, которые есть у Белоруссии, мы надеемся создать группировку, которая в полном объеме обеспечит Союзное государство данными дистанционного зондирования поверхности Земли, — сказал Андрей Елчанинов.

Научные кадры

По словам министра образования Белоруссии Андрея Иванца, в рамках союзного государства ведется совместная подготовка высококвалифицированных кадров. Восемь белорусских вузов готовят специалистов по совместным образовательным программам. Их выпускники получают дипломы образцов двух стран, что дает им возможность работать на всей территории Союзного государства.

— Белорусско-российский университет — уникальное учреждение, которое уже четверть века готовит высококлассных инженеров и работает по 16 образовательным программам РФ. Этой возможностью пользуются абитуриенты из обеих стран. Белорусские вузы также участвуют в программе «Передовые инженерные школы»: за неполные два года уже более 1 тыс. специалистов прошли обучение по инженерным направлениям, — сообщил Андрей Иванец.

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Как рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, его ведомство совместно с белорусскими коллегами и постоянным комитетом Союзного государства ведет постоянную системную работу по расширению научного сотрудничества двух стран и развитию единого научно-образовательного пространства.

— Стратегия научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года направлена на взаимодействие научных институтов в самых разных областях науки. Так, мы уже сейчас закладываем основу для развития биотехнологий, ядерной медицины, ресурсосберегающей энергетики и высокотехнологичного агрохозяйства, — отметил Валерий Фальков.

Единая инфраструктура

— Мы перешли к формированию единой исследовательской инфраструктуры союзного государства, — рассказал участникам форума президент Курчатовского института Михаил Ковальчук. — И первым шагом на этом пути стало вступление представителей Белоруссии в международный исследовательский центр мегаустановок на базе реактора ПИК. По поручению президента мы расширили этот центр. Теперь он называется «Центр нейтронных, синхротронных и лазерных исследований», туда включены все мегаустановки, которые сегодня существуют под крышей Курчатовского института. Кроме того, мы будем работать и с новыми установками, которые создаются в рамках новой программы по меганауке, утвержденной указом президента.

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К этому центру присоединился и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ). В ближайшее время будет подписано соглашение о том, что все установки ОИЯИ и Курчатовского института объединятся под эгидой Российской академии наук. И представители стран, вступающих в центр, смогут получить доступ к любой из них. «Это эпохальное событие и для российской науки, и для ученых союзного государства», — подчеркнул Михаил Ковальчук.

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