 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин посоветовал властям РФ воспринимать критику граждан конструктивно
Армия
Артиллерия ВС РФ поразила 10 боевиков и бронемашину ВСУ в зоне СВО
Мир
Германия потратит €7 млрд на военные поставки Украине в 2024 году
Мир
Посол РФ назвал «меморандумом из обещаний» соглашение Лондона и Киева
Общество
СК возбудил дело после нападений подростков на прохожих в Белгороде
Мир
Генсек НАТО заявил об истощающем характере украинского конфликта
Общество
Снижение в РФ заболеваемости гриппом А прогнозируется через три недели
Мир
Хуситы подтвердили удар по сухогрузу у берегов Йемена
Политика
Путин встретился с главами МИД РФ и КНДР после их переговоров
Политика
Более миллиона подписей собрано на площадках «Единой России» за выдвижение Путина
Туризм
В РСТ призвали обязать авиакомпании выплачивать компенсации за овербукинг
Общество
На выставке «Россия» состоялся День финансов
Авто
Комитет Госдумы одобрил законопроект о локализации машин такси
Экономика
Путин заявил о полной продовольственной безопасности России
Экономика
Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 29 июня 2023 года
/

Знания о силе: какой опыт СВО передадут белорусским военным

В российских учебных центрах они изучат тактические приемы, опробованные в ходе украинской кампании
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Штурмовые действия, ведение боев в городе и тактика применения БПЛА — главное, чему могут научиться белорусские военные у российских коллег, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, важными могут оказаться новые методы противовоздушной обороны, ведения контрбатарейной борьбы и применения средств радиоэлектронной борьбы. 15 января минобороны Белоруссии сообщило, что военные этой страны пройдут обучение в России, и акцент будет сделан на опыте специальной операции против Киева. Навыки, которыми обладают прошедшие СВО российские специалисты, нет ни у кого в мире, их распространение значительно повысит боеспособность белорусских войск, полагают эксперты.

Поделиться опытом

Российские военные будут передавать своим белорусским коллегам опыт, накопленный за время проведения СВО на Украине. О предстоящей подготовке 15 января сообщило минообороны Белоруссии. Те, кто пройдет это обучение, позже переквалифицируется в инструкторов, чтобы обучать другие подразделения белорусской армии, отмечалось в сообщении ведомства.

Ведение боя в городской черте, штурм укрепрайонов и опорных пунктов противника — это отдельное воинское искусство, которое приобретается только в ходе боевых действий, рассказал «Известиям» эксперт Алексей Леонков.

ВС РФ
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Всё что происходит в зоне специальной военной операции — это тот самый боевой опыт, который на учениях вы не получите никогда, тем более и боевые действия непростые, связаны и с обороной, и со штурмом. Передавая опыт белорусским военным, мы на полигоне создаем обстановку, максимально приближенную к боевой, и делимся теми навыками, которые получили сами. Понятно, что полигон не заменит реальные боевые действия, но таким образом белорусские военнослужащие все равно максимально приближаются по уровню боевой подготовки к нашим, — считает он.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, нет таких аспектов, которыми при обучении войск союзника можно было бы пренебречь — важно все.

«Пытается прорваться пехота, но не получается у них»
«Известия» встретились с мобилизованными бойцами на авдеевском направлении в ДНР

— В зоне проведения СВО мы получаем совершенно новый опыт боевых действий. У пехотинцев и штурмовиков он один, у артиллеристов второй, опыт танкистов —третий, опыт ПВО — четвертый. Здесь всё совершенно уникально. Нет чего-то, что надо бы любой ценой передать, а другим пренебречь, — отметил эксперт.

За время СВО российские военнослужащие научились уничтожать западную военную технику — американскую, немецкую, польскую, подчеркнул доцент РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

ВС РФ
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Наши военнослужащие всегда отличались боевой слаженностью. Белорусские военные от наших смогут перенять тактику применения беспилотных летательных аппаратов и узнать, как применять антидроновое оружие, — сказал он.

Кроме того, они смогут узнать, как более эффективно вести противовоздушную оборону, контрбатарейную борьбу, применять РЭБ и такие новейшие средства, как управляемые бомбы, БПЛА «Куб», подытожил Александр Перенджиев.

Снаряд вне очереди: в ВДВ появится собственное тыловое соединение
В Воздушно-десантных войсках сформируют отдельную бригаду материально-технического обеспечения

Совместные маневры

Российские и белорусские военные регулярно проводят совместные маневры. В начале 2023 года года проходило совместное летно-тактическое учение авиации Белоруссии и России. Были задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусских вооруженных сил.

Одним из главных мероприятий совместной боевой подготовки за последний год стали оперативно-стратегические учения войск ОДКБ «Боевое братство — 2023», прошедшие в сентябре на шести полигонах Белоруссии. В маневрах приняли участие национальные контингенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана — более 2,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц вооружения и техники.

Боевое братство – 2023

Военнослужащие отрабатывают ключевой эпизод совместных оперативно-стратегических учений войск ОДКБ «Боевое братство – 2023»

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Всего в рамках «Боевого братства» прошло пять учений. В их числе «Взаимодействие-2023», где отрабатывалось урегулирование кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе ОДКБ. И ряд учение специализированных подразделений: «Поиск-2023» (подразделения разведки); «Эшелон-2023» (силы и средства материально-технического обеспечения войск ОДКБ), «Барьер-2023» (совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ), «Скала-2023» (спасательные подразделения).

В сентябре на территории России прошли масштабные двусторонние оперативные учения «Щит Союза-2023». Они организуются раз в два года.

В целом в течение года было проведено более 150 различных совместных мероприятий.

Пушки вместо масла: Эстония потратит на военные расходы €3,8 млрд
Таллин намерен увеличить численность своих вооруженных сил и привлечь еще больше иностранных солдат НАТО

«Зонтик» для Минска

Владимир Путин в марте прошлого года заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое нестратегическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. К тому времени Москва уже передала Минску оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении, а также помогла переоборудовать часть белорусских самолетов для возможного применения ядерного оружия. Ракетчики и летчики Союзного государства прошли на территории России соответствующую подготовку.

«Искандер-М»

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М»

Фото: РИА Новости/Сергей Орлов

При этом Россия сохраняет контроль над размещенном на территории Белоруссии ядерным оружием, что соответствует международным обязательствам.

В целом две страны в последние годы активно наращивают военное сотрудничество. В частности, Москва поставляет Минску многоцелевые истребители Су-30СМ. В конце 2022 года президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о постановке на вооружение российских зенитных систем С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Тогда же в Белоруссию прибыли три российских сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31К, способных нести гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024

Прямой эфир