Знания о силе: какой опыт СВО передадут белорусским военным

Штурмовые действия, ведение боев в городе и тактика применения БПЛА — главное, чему могут научиться белорусские военные у российских коллег, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Кроме того, важными могут оказаться новые методы противовоздушной обороны, ведения контрбатарейной борьбы и применения средств радиоэлектронной борьбы. 15 января минобороны Белоруссии сообщило, что военные этой страны пройдут обучение в России, и акцент будет сделан на опыте специальной операции против Киева. Навыки, которыми обладают прошедшие СВО российские специалисты, нет ни у кого в мире, их распространение значительно повысит боеспособность белорусских войск, полагают эксперты.

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Российские военные будут передавать своим белорусским коллегам опыт, накопленный за время проведения СВО на Украине . О предстоящей подготовке 15 января сообщило минообороны Белоруссии. Те, кто пройдет это обучение, позже переквалифицируется в инструкторов, чтобы обучать другие подразделения белорусской армии, отмечалось в сообщении ведомства.

Ведение боя в городской черте, штурм укрепрайонов и опорных пунктов противника — это отдельное воинское искусство, которое приобретается только в ходе боевых действий, рассказал «Известиям» эксперт Алексей Леонков.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Всё что происходит в зоне специальной военной операции — это тот самый боевой опыт, который на учениях вы не получите никогда , тем более и боевые действия непростые, связаны и с обороной, и со штурмом. Передавая опыт белорусским военным, мы на полигоне создаем обстановку, максимально приближенную к боевой, и делимся теми навыками, которые получили сами. Понятно, что полигон не заменит реальные боевые действия, но таким образом белорусские военнослужащие все равно максимально приближаются по уровню боевой подготовки к нашим, — считает он.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, нет таких аспектов, которыми при обучении войск союзника можно было бы пренебречь — важно все.

— В зоне проведения СВО мы получаем совершенно новый опыт боевых действий. У пехотинцев и штурмовиков он один, у артиллеристов второй, опыт танкистов —третий, опыт ПВО — четвертый. Здесь всё совершенно уникально. Нет чего-то, что надо бы любой ценой передать, а другим пренебречь, — отметил эксперт.

За время СВО российские военнослужащие научились уничтожать западную военную технику — американскую, немецкую, польскую, подчеркнул доцент РЭУ им. Плеханова, полковник Александр Перенджиев.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Наши военнослужащие всегда отличались боевой слаженностью. Белорусские военные от наших смогут перенять тактику применения беспилотных летательных аппаратов и узнать, как применять антидроновое оружие, — сказал он.

Кроме того, они смогут узнать, как более эффективно вести противовоздушную оборону, контрбатарейную борьбу, применять РЭБ и такие новейшие средства, как управляемые бомбы, БПЛА «Куб», подытожил Александр Перенджиев.

Совместные маневры

Российские и белорусские военные регулярно проводят совместные маневры. В начале 2023 года года проходило совместное летно-тактическое учение авиации Белоруссии и России. Были задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО белорусских вооруженных сил.

Одним из главных мероприятий совместной боевой подготовки за последний год стали оперативно-стратегические учения войск ОДКБ «Боевое братство — 2023», прошедшие в сентябре на шести полигонах Белоруссии. В маневрах приняли участие национальные контингенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана — более 2,5 тыс. военнослужащих и более 500 единиц вооружения и техники.

Военнослужащие отрабатывают ключевой эпизод совместных оперативно-стратегических учений войск ОДКБ «Боевое братство – 2023» Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Всего в рамках «Боевого братства» прошло пять учений. В их числе «Взаимодействие-2023», где отрабатывалось урегулирование кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе ОДКБ. И ряд учение специализированных подразделений: «Поиск-2023» (подразделения разведки); «Эшелон-2023» (силы и средства материально-технического обеспечения войск ОДКБ), «Барьер-2023» (совместное формирование радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ), «Скала-2023» (спасательные подразделения).

В сентябре на территории России прошли масштабные двусторонние оперативные учения «Щит Союза-2023». Они организуются раз в два года.

В целом в течение года было проведено более 150 различных совместных мероприятий.

«Зонтик» для Минска

Владимир Путин в марте прошлого года заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое нестратегическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. К тому времени Москва уже передала Минску оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении, а также помогла переоборудовать часть белорусских самолетов для возможного применения ядерного оружия. Ракетчики и летчики Союзного государства прошли на территории России соответствующую подготовку.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» Фото: РИА Новости/Сергей Орлов

При этом Россия сохраняет контроль над размещенном на территории Белоруссии ядерным оружием, что соответствует международным обязательствам.