Нарышкин заявил о тщетных попытках Запада поссорить РФ и Белоруссию

Западные спецслужбы используют любые инструменты в попытках поссорить Россию и Белоруссию, но подобные попытки тщетны. Об этом 2 апреля заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Противник в лице, прежде всего, спецслужб западных государств использует любые инструменты для того, чтобы попытаться поссорить два наших народа», — сказал он после заседания коллегий СВР и Комитета государственной безопасности Белоруссии в Москве, приуроченного ко Дню единения народов России и Белоруссии.

В рамках подобных усилий используются вмешательство во внутренние дела обеих стран, деятельность так называемой «внесистемной оппозиции», кибератаки и широкая пропагандистская кампания против Союзного государства (СГ) России и Белоруссии, уточнил Нарышкин.

По его словам, на Западе вызывает «скрежет зубов» как само существование Союзного государства, так и его уверенное и поступательное развитие. В связи с этим внешние вызовы для России, Белоруссии и объединения являются постоянно действующими, отметил глава СВР.

В то же время спецслужбы РФ и Белоруссии развивают взаимодействие, которое носит доверительный и конструктивный характер, добавил Нарышкин. Он подчеркнул, что это в полной мере обеспечивает решение стоящих перед СВР и белорусским КГБ задач по противодействию внешним угрозам в отношении обеих стран и СГ.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с днем единения народов двух стран. Путин отметил, что за последнее время удалось многое сделать для развития многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства. Лукашенко назвал сотрудничество РФ и Белоруссии самым успешным опытом совместной интеграции на территории бывшего СССР.

Глава МИД РФ Сергей Лавров также направил поздравление белорусскому коллеге Сергею Алейнику, в котором подчеркнул, что никакие варварские террористические атаки не могут запугать и сломить дух россиян и белорусов.

До этого, 26 марта, Лукашенко назвал заявления официальных лиц НАТО о планах России и Белоруссии напасть на Запад полной дурью. На фоне провокаций оба государства выстраивают оборону для защиты своих территорий, указал белорусский лидер.