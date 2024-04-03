Синоптики спрогнозировали в Москве кратковременный дождь и грозу 3 апреля

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и местами гроза — такая погода ожидает жителей столичного региона 3 апреля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +15 до +17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4.

В Московской области днем прогнозируют от +13 до +18 градусов, ночью станет прохладнее — до +2.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7–12 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 731 мм ртутного столба.

Ранее, 1 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на этой неделе жителей Москвы ждет очень контрастная погода — от аномальных для этого времени +22 градусов в начале до –4 в конце. Например, в среду, 3 апреля, ожидаются кратковременный дождь, снижение температуры до +15…+16 градусов и порывистый ветер, отметил он.

До этого, 31 марта, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что сход постоянного снежного покрова в Москве прогнозируется к 4 апреля. Он добавил, что в Московской области снег сошел в Дмитрове, Клину, Можайске, Павловском Посаде, Коломне и других городах.