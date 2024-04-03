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Эксперты объяснили право России удалить талибов из списка террористов

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Фото: AP Photo/Hoshang Hashimi
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Россия может принять решение об исключении «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) из списка террористов на национальном уровне. И это не будет идти вразрез с нормами всемирной организации, рассказали «Известиям» эксперты.

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«Россия имеет право принимать в этом вопросе любые акты, и они будут действовать на национальном уровне. В Совете Безопасности, разумеется, нужно единогласное решение его постоянных членов. Это совершенно разные вопросы, не всегда связанные между собой», — заявил «Известиям» глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Чтобы исключить «Талибан» из списка террористов на уровне ООН, необходимо, чтобы Совбез принял новую резолюцию. Однако сейчас это кажется маловероятным, поскольку западные страны, скорее всего, заблокируют подобную инициативу, считает аналитик.

«Здесь могут быть очень серьезные противоречия, особенно учитывая вскрывшиеся факты поддержки США организации «ИГИЛ-Хорасан» (запрещена в РФ), которая сейчас воюет против «Талибана». <…> Многие эксперты рассматривают «ИГИЛ-Хорасан» в Афганистане как проамериканскую структуру. В этих условиях США могут саботировать выход «Талибана» из-под санкций Совбеза», — отметил Мендкович.

1 апреля МИД России заявил, что вопрос снятия с «Талибана» статуса террористической организации прорабатывается, однако окончательное решение примет высшее руководство страны.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Исключительное право: удалит ли Россия талибов из списка террористов

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