Исключительное право: удалит ли Россия талибов из списка террористов

Россия может принять решение об исключении «Талибана» (организация запрещена в РФ) из списка террористов на национальном уровне несмотря на то, что группировка признана террористической организацией Совбезом ООН, рассказали «Известиям» эксперты. Для принятия соответствующего решения в СБ ООН необходимо одобрение всех членов Совбеза, однако его могут заблокировать, в первую очередь, США. Хотя Москва официально не признает правительство талибов, она продолжает вести с ним активный диалог. По мнению экспертов, Россия заинтересована как в обеспечении безопасности в Центральной Азии, так и налаживании более тесных экономических связей с Кабулом.

Исключение «Талибана» из списка террористов

Новость о возможном приезде в Казань делегации «Талибана» для участия в международном форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» оживило дискуссию о возможности исключения талибов из списка террористов. 1 апреля МИД России заявил, что вопрос снятия с «Талибана» статуса террористической организации прорабатывается, однако окончательное решение примет высшее руководство России.

Отвечая во время брифинга на вопрос «Известий», какова позиция Кремля по этому вопросу, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться «завершения проработки». При этом остается неясно, планирует ли Россия поднимать вопрос об исключении «Талибана» из списка террористов на уровне Совбеза ООН.

Ранее МИД России не раз заявлял, что Москва готова инициировать дискуссию в ООН по исключению талибов из списка террористов при условии обеспечения инклюзивности правительства и прав человека в Афганистане.

Представители политического совета движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) во время третьего заседания московского формата консультаций по Афганистану, 2021 год Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Совет Безопасности ООН признал «Талибан» террористической организацией в 2003 году. В том же году Верховный суд РФ также признал талибов террористами. Толчком к этому стал теракт 11 сентября 2001 года, совершенный в Нью-Йорке «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). Эта террористическая организация имела связи с «Талибаном», который в тот момент находился у власти в Афганистане. РФ поддержала действия США и НАТО по борьбе с талибами.

В 2021 году после вывода американских войск из Афганистана, члены движения начали наступление на крупные города страны, включая Кабул, и вскоре объявили о создании временного правительства.

Представители талибов начали налаживать контакты с РФ. Москва не раз заявляла, что хотя де-юре РФ не признала правительство талибов, она ведет с ним активный диалог.

— Это де-факто страна, которая находится рядом с нами. Так или иначе мы общаемся с ними. Нам нужно решать насущные вопросы. Это требует диалога. В этом плане мы, как и все, общаемся с ними. Они являются де-факто властью в Афганистане, — заявил ранее журналистам Дмитрий Песков.

Церемония выпуска военнослужащих движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) Фото: ТАСС/EPA/STR

Эксперты подчеркивают, что Россия может исключить их из списка террористов на национальном уровне, и такое решение не будет идти вразрез с нормами ООН.

— Россия имеет право принимать в этом вопросе любые акты, и они будут действовать на национальном уровне. В Совете Безопасности, разумеется, нужно единогласное решение его постоянных членов. Это совершенно разные вопросы, не всегда связанные между собой, — заявил «Известиям» глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Чтобы исключить «Талибан» из списка террористов на уровне ООН, необходимо, чтобы Совбез принял новую резолюцию. Однако сейчас это кажется маловероятным, поскольку западные страны, скорее всего, заблокируют подобную инициативу, считает аналитик.

— Здесь могут быть очень серьезные противоречия, особенно учитывая вскрывшиеся факты поддержки США организации ИГИЛ-Хорасан (запрещена в РФ), которая сейчас воюет против «Талибана». Напомню, ее глава Санаулла Гафари долгое время работал на американскую ЧВК, а затем — на разведку бывшего правительства Афганистана, которое было под контролем американцев. Поэтому многие эксперты рассматривают ИГИЛ-Хорасан в Афганистане как проамериканскую структуру. В этих условиях США могут саботировать выход «Талибана» из-под санкций Совбеза, — отметил Никита Мендкович.

Совет безопасности ООН Фото: REUTERS/Mike Segar

Проблемы правительства «Талибана»

После свержения в 2021 году правительства президента Ашрафа Гани, представители «Талибана» обещали сформировать новый кабинет министров, который включал бы в себя представителей непуштунов. Хотя среди верхушки талибов действительно встречаются представители других народов (например, начальник генштаба армии «Талибана» Кари Фасихуддин — таджик, и.о. второго заместителя премьер-министра Абдул Салам Ханафи — узбек), они не играют серьезной роли в политике страны и фактически не защищают интересы своих этносов.

Кроме того, «Талибан» по-прежнему обвиняют в нарушении прав человека. В начале марта спецпредставитель генсека в Афганистане и глава миссии ООН Роза Отунбаева заявила, что в последнее время в стране стали сильнее нарушаться права женщин. Она указала, что женщины, которые, как считается, не в полной мере соблюдают указ о ношении хиджаба, подвергаются арестам и задержаниям, и некоторые жительницы Афганистана даже боятся выходить на улицу.

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Омар Нессар отмечает, что РФ и другие страны все еще не до конца доверяют талибам.

— Страны, не признающие талибов, не хотят отдавать один из последних рычагов воздействия на них. На всех встречах в Москве они публично заявляли о соблюдении прав женщин, создании инклюзивного правительства, но ни одно обещание не было выполнено. Если международное сообщество исключит талибов из списка террористов, это будет выглядеть как победа «Талибана». В большинстве стран мира он воспринимается как джихадистское движение, — сказал он «Известиям».

Фото: ТАСС/EPA/SAMIULLAH POPAL

Кроме того, «Талибан» слишком мало делает для борьбы с терроризмом в Афганистане, что серьезно беспокоит российское руководство.

— Для России вопросы внутренней политики Афганистана вторичны там, где это не касается проблемы терроризма, — отметил Никита Мендкович, — К сожалению, сейчас «Талибан» недостаточно хорошо с ним борется. Начиная с конца 2021 года, в северных регионах присутствуют террористические организации, включая «Аль-Каиду», «Исламское движение Туркестана», «Исламское движение восточного Туркестана» и другие запрещенные в РФ группировки. Даже были сведения, что представители «Аль-Каиды» открыто жили в Кабуле.

Помимо вопросов безопасности, включающих в себя борьбу с наркотрафиком, Россию волнует возможность укрепления экономического сотрудничества с Афганистаном, считает эксперт.

Так, еще в 2022 году делегация талибов приехала в Россию, чтобы обсудить закупки российской нефти и зерна. Тогда же власти «Талибана» сообщали о планах закупить у РФ около 1 млн баррелей нефти. В СМИ также писали, что Россия и «Талибан» в 2022 году подписали предварительное соглашение о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан.