В Великобритании заявили об утрате Харьковом статуса экономической столицы

Харьков больше не является промышленным и экономическим центром Украины. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канале во вторник, 2 апреля.

Он подчеркнул, что еще в 2014 году Харьков был самым экономически развитым и богатым городом на всей территории Украины. Однако в последние годы ситуация становится только хуже. Состояние Харькова на сегодняшний день демонстрирует огромный урон в экономике страны.

«Тот факт, что город «выключили», — это существенный удар по всей экономике страны. <...> Многие говорят, что государство может прожить без этого города. Да, это так, но без Харькова потенциал Украины будет намного меньше», — заверил эксперт.

По словам Меркуриса, российская армия успешно ликвидировала многие стратегические объекты города, что застопорило экономические процессы. Эксперт заявил, что местная администрация также придерживается мысли, что промышленным центром Украины Харьков больше не является.

Ранее, 27 марта, французская газета L'Express отметила, что Харьков «погрузился в полную темноту», а его жители лишены электричества. До этого, 22 марта, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отсутствии электричества во всем городе. Уточнялось, что больницы продолжали работу от генераторов. Так же работали магазины, аптеки и пункты раздачи горячего питания.

В тот же день глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры после серии взрывов. Терехов отмечал, что в административном центре региона наблюдаются перебои с энергоснабжением.

14 марта бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может лишиться нескольких городов, включая Одессу, Харьков и Днепропетровск, если продолжит военный конфликт. Переломить ход конфликта у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получится, и российские войска одержат победу, уверен он.

Ранее, 25 февраля, издание «Страна.ua» сообщило, что в Харькове рухнули цены на квартиры. Жители города массово распродают жилье, которое с лета прошлого года подешевело минимум на 20%, с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков, и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей, отметила харьковский риэлтор Елена Ларшина.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.