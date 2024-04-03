Реклама
Прямой эфир
Авто
В России доля продаж китайских автобрендов в 2023 году превысила 50%
Мир
Порошенко заявил о намерении участвовать в президентских выборах на Украине
Политика
МВД объяснило правила пребывания в РФ получивших ВНЖ мигрантов
Наука и техника
Швейцарские ученые обнаружили связь между бедностью и старением головного мозга
Мир
Угрозу цунами объявили в Японии из-за серии землетрясений у Тайваня
Мир
На Тайване один человек погиб и не менее 50 пострадали после землетрясений
Мир
Мэр Харькова сообщил о наличии плана эвакуации местного населения
Мир
США ради согласования помощи Киеву в конгрессе могут отменить запрет экспорта СПГ
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве кратковременный дождь и грозу 3 апреля
Армия
Экипажи «Солнцепеков» уничтожили пункты дислокации ВСУ в Херсонской области
Армия
В России наладили серийное производство нового средства борьбы с дронами
Армия
Танкисты ВС РФ уничтожили блиндаж и пункт наблюдения ВСУ на купянском направлении
Мир
NASA начало расследование возможного падения мусора с МКС на крышу дома
Мир
Politico узнала о планах НАТО заменить США во главе группы помощи Украине
Мир
Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения
Здоровье
Врач указала на опасность чая для некоторых людей
Сюжет:

В Великобритании заявили об утрате Харьковом статуса экономической столицы

Британский эксперт Меркурис: Харьков утратил статус промышленного центра Украины
0
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Харьков больше не является промышленным и экономическим центром Украины. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канале во вторник, 2 апреля.

Он подчеркнул, что еще в 2014 году Харьков был самым экономически развитым и богатым городом на всей территории Украины. Однако в последние годы ситуация становится только хуже. Состояние Харькова на сегодняшний день демонстрирует огромный урон в экономике страны.

«Тот факт, что город «выключили», — это существенный удар по всей экономике страны. <...> Многие говорят, что государство может прожить без этого города. Да, это так, но без Харькова потенциал Украины будет намного меньше», — заверил эксперт.

По словам Меркуриса, российская армия успешно ликвидировала многие стратегические объекты города, что застопорило экономические процессы. Эксперт заявил, что местная администрация также придерживается мысли, что промышленным центром Украины Харьков больше не является.

Дело недобровольное: Украина готовится к тотальной мобилизации
Киевский режим будет призывать юнцов, стариков, женщин и больных, уверены эксперты

Ранее, 27 марта, французская газета L'Express отметила, что Харьков «погрузился в полную темноту», а его жители лишены электричества. До этого, 22 марта, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об отсутствии электричества во всем городе. Уточнялось, что больницы продолжали работу от генераторов. Так же работали магазины, аптеки и пункты раздачи горячего питания.

В тот же день глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил о повреждении объекта инфраструктуры после серии взрывов. Терехов отмечал, что в административном центре региона наблюдаются перебои с энергоснабжением.

14 марта бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может лишиться нескольких городов, включая Одессу, Харьков и Днепропетровск, если продолжит военный конфликт. Переломить ход конфликта у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не получится, и российские войска одержат победу, уверен он.

Ранее, 25 февраля, издание «Страна.ua» сообщило, что в Харькове рухнули цены на квартиры. Жители города массово распродают жилье, которое с лета прошлого года подешевело минимум на 20%, с пониманием того, что решили не возвращаться в Харьков, и строят свою жизнь в другом регионе Украины или за границей, отметила харьковский риэлтор Елена Ларшина.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024