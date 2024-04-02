Протестующие в Израиле пытаются прорваться в дом Нетаньяху и требуют его отставки

Масштабная акция протеста в Иерусалиме началась 2 апреля. Сотни израильтян вышли на улицы с требованием к правительству о заключении сделки с ХАМАС и освобождении захваченных заложников.

На видео, появившихся в соцсетях, сотни людей идут с израильскими флагами, выкрикивают лозунги. Их сопровождает полиция, в том числе конная, время от времени происходят стычки.

Некоторые группы протестующих требуют отставки главы правительства Биньямина Нетаньяху, пытаются прорваться к его дому. Полиция перекрывает им путь, отгоняет и призывает не совершать правонарушений вблизи правительственной резиденции.

Ранее, 1 апреля, в Иерусалиме прошел крупнейший митинг против Нетаньяху. Десятки тысяч протестующих потребовали проведения досрочных выборов и заключения сделки по обмену военнопленных с палестинским движением ХАМАС.

До этого, 30 марта, антиправительственные митинги состоялись в Тель-Авиве. Протестующие также требовали отставки Натаньяху, освобождения заложников и завершения конфликта в секторе Газа. Сообщалось, что около 200 активистов пробились через баррикады и ряды полицейских, по меньшей мере 16 человек были задержаны.

13 января в израильском городе Хайфа прошла вторая крупнейшая демонстрация с 7 октября. Организатором акции выступила группа левого толка People's Protest Haifa, активисты требовали провести досрочные выборы премьер-министра.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.