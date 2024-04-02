Реклама
Прямой эфир
Общество
Фонд «Защитники Отечества» обработал 910 тыс. обращений за 10 месяцев
Мир
СМИ сообщили о намерении НАТО создать фонд в $100 млрд для закупок оружия Киеву
Мир
В ООН осудили атаки на гражданскую инфраструктуру
Культура
Кустурица заявил Путину о намерении экранизировать повесть Толстого «Казаки»
Общество
Адвокат Блиновской сообщила о ее готовности подписать соглашение с ФНС
Спорт
«Локомотив» одержал победу над «Трактором» в первом матче полуфинала Кубка Гагарина
Мир
В Великобритании прекратили продажу кокосового молока из-за жестокого обращения с обезьянами
Происшествия
Суд арестовал двух подозреваемых в убийстве пенсионерки ради квартиры
Происшествия
В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали не менее 15 человек
Происшествия
В Подмосковье затопило парк львов «Земля прайда»
Общество
Путин пообещал распространить статус инвалида боевых действий на бойцов ЧВК
Мир
Небензя заявил о решительном осуждении Россией ударов Израиля по Сирии
Мир
В Пентагоне заявили об отсутствии осведомленности о планах Израиля ударить по Дамаску
Мир
СМИ сообщили о подготовке финского города Ивало к войне с Россией
Мир
Блинкен указал на риск прямого конфликта с РФ из-за отправки войск США на Украину
Происшествия
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
Сюжет:

Протестующие в Израиле пытаются прорваться в дом Нетаньяху и требуют его отставки

0
Фото: Global Look Press/Ronen Zvulun
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масштабная акция протеста в Иерусалиме началась 2 апреля. Сотни израильтян вышли на улицы с требованием к правительству о заключении сделки с ХАМАС и освобождении захваченных заложников.

На видео, появившихся в соцсетях, сотни людей идут с израильскими флагами, выкрикивают лозунги. Их сопровождает полиция, в том числе конная, время от времени происходят стычки.

Некоторые группы протестующих требуют отставки главы правительства Биньямина Нетаньяху, пытаются прорваться к его дому. Полиция перекрывает им путь, отгоняет и призывает не совершать правонарушений вблизи правительственной резиденции.

Война без мира: ЦАХАЛ готова атаковать Рафах в Газе
Как это способно повлиять на отношения между Египтом и Израилем

Ранее, 1 апреля, в Иерусалиме прошел крупнейший митинг против Нетаньяху. Десятки тысяч протестующих потребовали проведения досрочных выборов и заключения сделки по обмену военнопленных с палестинским движением ХАМАС.

До этого, 30 марта, антиправительственные митинги состоялись в Тель-Авиве. Протестующие также требовали отставки Натаньяху, освобождения заложников и завершения конфликта в секторе Газа. Сообщалось, что около 200 активистов пробились через баррикады и ряды полицейских, по меньшей мере 16 человек были задержаны.

13 января в израильском городе Хайфа прошла вторая крупнейшая демонстрация с 7 октября. Организатором акции выступила группа левого толка People's Protest Haifa, активисты требовали провести досрочные выборы премьер-министра.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024