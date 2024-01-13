В Израиле протестующие потребовали провести досрочные выборы премьер-министра

В израильском городе Хайфа прошла акции протеста с требованием провести досрочные выборы премьер-министра. Об этом в субботу, 13 января, сообщает газета Times of Israel.

«Тысячи демонстрантов призывают к досрочным выборам для замены премьер-министра Биньямина Нетаньяху на акции протеста в Хайфе», — говорится в материале издания.

Демонстрация стала второй крупнейшей антиправительственной акцией протеста после 7 октября. Организатором акции выступила группа левого толка People's Protest Haifa.

Некоторые участники планируют в дальнейшем перенести протест к дому нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Ранее в этот день Нетаньяху заявил о продолжении боевых действий в секторе Газа до победы. По его словам, никто не помешает государству добиться успеха в войне против боевиков движения ХАМАС.

1 декабря массовая демонстрация с требованием к правительству Израиля о скорейшем возвращении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников прошла в Тель-Авиве. Большая толпа протестующих, в числе которой были и члены семей заложников, заблокировала движение на перекрестке Каплан и направилась к штабу израильской армии. Она требовала обеспечить немедленное возвращение всех пленников ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.