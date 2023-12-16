Демонстрация с требованием скорейшего возвращения заложников прошла в Тель-Авиве

Массовая демонстрация с требованием к правительству Израиля о скорейшем возвращении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников прошла в Тель-Авиве. Об этом 16 декабря сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth.

Большая толпа протестующих, в числе которой были и члены семей заложников, заблокировала движение на перекрестке Каплан и направилась к штабу израильской армии. Она требовала обеспечить немедленное возвращение всех пленников ХАМАС.

Акция прошла в связи с инцидентом, в результате которого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ошибке убила троих заложников в секторе Газа.

Об инциденте сообщила 15 декабря пресс-служба ЦАХАЛ. Израильские военнослужащие по ошибке открыли огонь по трем израильским заложникам в Газе, все они погибли.

До этого, 5 декабря, член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан заявил о том, что движение не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит агрессию. Он подчеркнул ответственность премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за жизни израильских пленников.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.