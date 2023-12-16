Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские десантники «Ланцетами» уничтожили станцию РЛС и установку М109 Paladin ВСУ
Происшествия
Беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи в Курской области
Армия
Ударная группа армейской авиации ракетами С-8 разгромила бронетехнику ВСУ
Мир
FT указала на оставление Украины в критический момент Вашингтоном и Брюсселем
Армия
Минобороны рассказало о еще шести сбитых над Крымом БПЛА
Мир
CNN сообщил о потере в США папки с секретными данными разведки о России
Мир
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города
Мир
Сийярто заявил о вероятности наложения Венгрией вето на переговоры ЕС с Украиной
Мир
Около 60% немцев хотели бы досрочных парламентских выборов в 2024 году
Армия
МО показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс «Авангард»
Происшествия
В Забайкалье перевернулся «Урал» с 27 рабочими
Мир
В 2022 году число бездомных в США достигло рекордных показателей
Спорт
Шлеменко одержал победу над Иличем в RCC 17
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –6 в Москве 16 декабря
Наука и техника
В Краснодарском крае обнаружили древний некрополь при строительстве дорожной развязки
Сюжет:

Демонстрация с требованием скорейшего возвращения заложников прошла в Тель-Авиве

0
Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Массовая демонстрация с требованием к правительству Израиля о скорейшем возвращении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников прошла в Тель-Авиве. Об этом 16 декабря сообщило новостное издание Yedioth Ahronoth.

Большая толпа протестующих, в числе которой были и члены семей заложников, заблокировала движение на перекрестке Каплан и направилась к штабу израильской армии. Она требовала обеспечить немедленное возвращение всех пленников ХАМАС.

Акция прошла в связи с инцидентом, в результате которого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ошибке убила троих заложников в секторе Газа.

Заложники в ситуации: в плену ХАМАС остаются трое граждан РФ
Речь идет об Александре Труфанове, Андрее Козлове и Александре Лобанове

Об инциденте сообщила 15 декабря пресс-служба ЦАХАЛ. Израильские военнослужащие по ошибке открыли огонь по трем израильским заложникам в Газе, все они погибли.

До этого, 5 декабря, член политбюро движения ХАМАС Усама Хамдан заявил о том, что движение не отпустит заложников, пока Израиль не прекратит агрессию. Он подчеркнул ответственность премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху за жизни израильских пленников.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023