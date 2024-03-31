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В Израиле на антиправительственных протестах задержали 16 человек

Times of Israel: в ходе протестов в Израиле задержали 16 человек
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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На антиправительственных митингах в Тель-Авиве задержано по меньшей мере 16 человек. Об этом 30 марта сообщила газета The Times of Israel.

По информации издания, активисты задержаны за «нарушение публичного порядка». Также выписано девять штрафов на общую сумму 1 тыс. шекелей.

Протестующие требовали отставки премьер-министра страны Биньямина Натаньяху, освобождения заложников и завершения конфликта в секторе Газа. Сообщалось, что около 200 активистов пробились через баррикады и ряды полицейских.

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Ранее, 13 января, в израильском городе Хайфа прошла вторая крупнейшая демонстрация с 7 октября. Организатором акции выступила группа левого толка People's Protest Haifa, активисты выступали с требованием провести досрочные выборы премьер-министра.

1 декабря массовая демонстрация с требованием к правительству Израиля о скорейшем возвращении удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников прошла в Тель-Авиве. Большая толпа протестующих, в числе которой были и члены семей заложников, заблокировала движение на перекрестке Каплан и направилась к штабу израильской армии. Она требовала обеспечить немедленное возвращение всех пленников ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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