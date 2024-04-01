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Крупнейший митинг против Нетаньяху прошел в Иерусалиме

FT: десятки тысяч жителей Израиля провели крупнейший митинг против Нетаньяху
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Фото: AP Photo/Leo Correa
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В Иерусалиме прошел крупнейший с начала конфликта в секторе Газа митинг против правительства премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом 31 марта сообщила Financial Times.

По ее информации, десятки тысяч протестующих потребовали проведения досрочных выборов и заключения сделки по обмену военнопленных с палестинским движением ХАМАС.

Многотысячная толпа с плакатами «Выборы сейчас» собралась у здания израильского парламента, скандируя лозунги «Вы разрушили страну, и мы это исправим». Лидеры протеста заявили, что планируют разбить на месте палаточный городок и проводить дальнейшие акции до среды.

При этом в ходе акции в воскресенье произошли столкновения между группой протестующих и евреями-ортодоксами (харедим) из-за того, что религиозные студенты освобождены от службы в Вооруженных силах Израиля.

Как напомнила газета, в ходе пресс-конференции накануне Нетаньяху отказал в проведении досрочных выборов в стране. Он выразил мнение, что в военное время подобные призывы парализуют Израиль как минимум на шесть-восемь месяцев.

Кроме того, на прошлой неделе израильский Верховный суд удовлетворил просьбу премьер-министра отсрочить подготовку законопроекта о призыве ортодоксов в армию, но в качестве ответного шага потребовал приостановить выплату субсидий ортодоксальным студентам, подлежащим воинскому призыву.

Отмечается, что этот шаг вызвал резкую реакцию со стороны двух ультраортодоксальных партий в правительстве Нетаньяху, которые хотели бы сохранить данное освобождение от воинской службы. Сам премьер в свою очередь выразил надежду, что приемлемое решение будет найдено.

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Днем ранее, 30 марта, антиправительственные митинги состоялись в Тель-Авиве. Протестующие также требовали отставки Натаньяху, освобождения заложников и завершения конфликта в секторе Газа. Сообщалось, что около 200 активистов пробились через баррикады и ряды полицейских, по меньшей мере 16 человек были задержаны.

13 января в израильском городе Хайфа прошла вторая крупнейшая демонстрация с 7 октября. Организатором акции выступила группа левого толка People's Protest Haifa, активисты требовали провести досрочные выборы премьер-министра.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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