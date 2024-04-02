Эксперт объяснил стратегическое значение Часова Яра для ВСУ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил стратегическое значение Часова Яра для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Специалист рассказал во вторник, 2 апреля, что этот населенный пункт был важным центром логистики и обороны для украинских военных.

«Это был логистический центр. Когда мы освобождали Артемовск и другие населенные пункты на этом направлении, ВСУ перебрасывали через Часов Яр и оружие, и технику, и живую силу. Каждый поселок на этом направлении имеет значение, а сейчас бои идут на всех направлениях — и на южнодонецком, и на авдеевском, и в Часовом Яре тоже идут очень серьезные противостояния», — отметил Дандыкин в разговоре с Lenta.Ru.

При этом эксперт не исключил, что в случае потери Часова Яра Киев может отрицать его важность.

Ранее в этот день генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что в районе Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР) сложилась опасная для ВСУ ситуация, передает RT.

Генерал добавил, что ВС России наступают не только около этого города, но и на других направлениях в зоне СВО. По его словам, Украине необходимо готовиться к обороне Харькова, сообщает телеканал «360».

Также во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о потере Часовым Яром стратегического значения для ВСУ, из-за того что армия России взяла под огневой контроль ведущие к городу дороги, сообщается на сайте kp.ru. Кроме того, он указал на то, что еще с 2014-го город использовался украинскими войсками для ротации.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал работу российских военных под Соледаром. Также он сообщил, что военнослужащие подошли к окраинам Часового Яра и почти выбили противника из Богдановки. Журналист подчеркнул важность взятия города, поскольку через него откроется плацдарм для движения на Славянск, Краматорск и дальнейшего освобождения территорий республики.

Ранее, 25 марта, глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении армии РФ в районе Часова Яра. По его словам, освобождение города в будущем позволит начать восстановительные работы в Артемовске, так как на настоящий момент украинские обстрелы не прекращаются.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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