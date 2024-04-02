Экс-генерал ВСУ указал на сложную для армии Украины ситуацию в районе Часова Яра

В районе Часова Яра Донецкой Народной Республики (ДНР) сложилась опасная для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуация. Об этом 2 апреля заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Я бы сказал, что сейчас в районе Часова Яра складывается наиболее сложная ситуация. Пожалуй, самая угрожающая ситуация», — высказался он в эфире YouTube-канала «Первый Западный».

Генерал отметил, что бои, в которых гибнут украинские солдаты, продолжаются и на других территориях. Он подчеркнул, что Украина должна приложить максимум усилий, чтобы обернуть ситуацию в пользу своей армии.

Также во вторник советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил о потере Часовым Яром стратегического значения для ВСУ, из-за того что армия России взяла под огневой контроль ведущие к городу дороги. Кроме того он указал на то, что еще с 2014-го город использовался украинскими войсками для ротации.

Накануне корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал работу российских военных под Соледаром. Также он сообщил, что военнослужащие подошли к окраинам Часового Яра и почти выбили противника из Богдановки. Журналист подчеркнул важность взятия города, поскольку через него откроется плацдарм для движения на Славянск, Краматорск и дальнейшего освобождения территорий республики.

Ранее, 25 марта, глава ДНР Денис Пушилин рассказал о продвижении армии РФ в районе Часова Яра. По его словам, освобождение города в будущем позволит начать восстановительные работы в Артемовске, так как на настоящий момент украинские обстрелы не прекращаются.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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